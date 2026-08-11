Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το μωρό της

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε το δυτικό τμήμα της Κολομβίας, με τουλάχιστον 132 νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες.

Καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν κυρίως στις πόλεις Περέιρα, Κάλι, Κινμπντό, Μανιθάλες και Αρμένια.

Διασώστες απεγκλώβισαν ζωντανή μια μητέρα και το 6 μηνών βρέφος της από τα ερείπια σε περιοχή του Κάλι.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέλαβε τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης.

Η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε με οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής. Snapshot powered by AI

Η Κολομβία βιώνει δραματικές ώρες μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, ο οποίος διήρκεσε τέσσερα δραματικά λεπτά και έγινε αισθητός μέχρι τον Παναμά και τον Ισημερινό και είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1979. Ο μέχρι στιγμής προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς και περισσότερους από 500 τραυματίες, ενώ δεκάδες κτηρια έχουν ισοπεδωθεί.

Το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής επικεντρώνεται στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή του λεγόμενου «Άξονα του Καφέ», αλλά και στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου οι τοπικές Αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων διάσωσης. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές, καταρρεύσεις κτηρίων και διακοπές στις συγκοινωνίες και τις υποδομές έχουν καταγραφεί στο Κινμπντό, κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, καθώς και στις πόλεις Μανιθάλες και Αρμένια.

Πολυάριθμα κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς, παγιδεύοντας εκατοντάδες ανθρώπους στα ερείπια, ενώ οι ομάδες διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος. Στη γειτονιά Ciudad Capri, στο νότιο Κάλι, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την ισχυρή δόνηση, οι ομάδες διάσωσης βίωσαν ένα θαύμα.

Μια μητέρα και το 6 μηνών βρέφος της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια, με κάποιες μικρές εκδορές στο δέρμα, αλλά σε σταθερή κατάσταση πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον διασώστη Κάρλος Ορτίθ, ο οποίος μίλησε στο Noticias Caracol, οι ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο περίπου είκοσι λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, όταν άρχισαν να ακούν τις φωνές ανθρώπων που ήταν ακόμα ζωντανοί μέσα στη σιωπή των ερειπίων.

Ο Ορτίθ επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης εντόπισαν τη μητέρα και το παιδί. «Μας έδωσε μεγάλη ελπίδα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Έχουμε ήδη σώσει επτά άτομα και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε ακόμη. Λαμβάνουμε σημάδια ζωής από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον επτάχρονο εγγονό τους», δήλωσε ο διασώστης στην τηλεόραση.

Στις εικόνες, που κοινοποιήθηκαν από πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως το elColombiano και έκαναν τον γύρο του κόσμου, τόσο το μωρό όσο και η μητέρα του φαίνονται καλυμμένοι με σκόνη, αλλά καλά στην υγεία τους. Το παιδί διασώθηκε πρώτα, με τους διασώστες να το βγάζουν στην επιφάνεια μέσα από τα ερείπια, ενώ λίγο μετά απεγκλωβίστηκε και η μητέρα του.

Η φυσική καταστροφή συνέβη μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη καθηκόντων του νέου προέδρου της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, θέτοντας σε άμεση δοκιμασία τη νέα κυβέρνηση. Ο Κολομβιανός πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε εθνική ομοψυχία πέρα από πολιτικές διαφορές για τη στήριξη των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τον συντονισμό της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Μπογκοτά, ενώ υπουργοί της νέας κυβέρνησης εστάλησαν εσπευσμένα στις πλέον πληγείσες περιοχές.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε ότι 188 άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη Κάλι και εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για επιζώντες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, Πρόσθεσε ότι περισσότερα από 1.500 σπίτια υπέστησαν ζημιές και ότι 61 κτήρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. «Εμπιστεύομαι τη χώρα μας στον Κύριο Ιησού Χριστό», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε άμεσα για την παροχή βοήθειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για καταφύγια, τρόφιμα και εκτίμηση ζημιών, ενώ η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προχώρησε σε άμεση δωρεά 500.000 δολαρίων. Παράλληλα, ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και δήλωσαν έτοιμοι να αποστείλουν ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

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