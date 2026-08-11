Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΪ με «Πρωταγωνιστές» και ρόλο έκπληξη

Snapshot Ο Σταύρος Θεοδωράκης εντάχθηκε στο δυναμικό του ΣΚΑΪ και θα παρουσιάζει την εκπομπή «Πρωταγωνιστές».

Θα συμμετέχει επίσης ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και σε ραδιοφωνικές και ψηφιακές παραγωγές του Ομίλου.

Η συνεργασία με τον ΣΚΑΪ είναι πολυδιάστατη και προέκυψε μετά από αναζητήσεις του καναλιού για πρόσωπα με πολιτικό λόγο και ταυτότητα.

Η συνεργασία του Θεοδωράκη με τον ALPHA ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο πριν την ένταξή του στον ΣΚΑΪ. Snapshot powered by AI

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση, ο ΣΚΑΪ υποδέχτηκε τον Σταύρο Θεοδωράκη στο δυναμικό του. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο δημοσιογράφος όχι μόνο θα παρουσιάσει τους «Πρωταγωνιστές», αλλά θα έχει θέση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και σε άλλους τομείς του Ομίλου.

«Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει στο δυναμικό του, τον Σταύρο Θεοδωράκη και τους ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ του.

Ο δημοσιογράφος, με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και τα νέα Μέσα, ξεχωρίζει για τις έρευνες, τις συνεντεύξεις και την ανθρωποκεντρική του οπτική στα γεγονότα. Από τη νέα σεζόν, θα παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ τους ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, την εκπομπή που έχει ταυτιστεί με τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, διεισδυτικά πορτρέτα, αναδεικνύοντας σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Η παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, καθώς και με παραγωγές στα ηλεκτρονικά Μέσα του Ομίλου. Η ομάδα του ΣΚΑΪ εύχεται στον Σταύρο Θεοδωράκη καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για μία πολύπλευρη συνεργασία, την οποία ο ΣΚΑΪ επιδίωκε εδώ και μήνες. Ειδικά μετά τις αποχωρήσεις ισχυρών προσώπων, όπως του Βασίλη Χιώτη, του Παύλου Τσίμα, το κανάλι αναζητά πρόσωπα με ταυτότητα και πολιτικό λόγο που θα μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι του δελτίου ειδήσεων.

Να σημειωθεί ότι η συνεργασία Θεοδωράκη-ALPHA έληξε τον Ιούλιο, με τον δημοσιογράφο τότε να προχωρά σε ανάρτηση.

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