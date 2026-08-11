Ένας στους τρεις Ευρωπαίους σχεδιάζει ταξίδι στην Ελλάδα το 2027 - «Ψηφίζουν» και Σεπτέμβριο

Snapshot Το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, κατατάσσοντάς την τρίτη στους μεσογειακούς προορισμούς.

Ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο δημοφιλής μήνας για ταξίδι στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι, με το 23% των ταξιδιωτών να επιλέγει αυτή την περίοδο.

Το 58% των υποψήφιων επισκεπτών έχει ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, ενώ το 42% σχεδιάζει να την επισκεφθεί για πρώτη φορά.

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες εκτιμούν ιδιαίτερα την ποικιλία εμπειριών (83%) και τη φιλικότητα των κατοίκων (82%) στην Ελλάδα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον ΕΟΤ σε δείγμα 7.896 ταξιδιωτών σε δέκα ευρωπαϊκές αγορές και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027. Snapshot powered by AI

Ισχυρή παραμένει η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν τρεις στους δέκα Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφθούν τη χώρα έως τον Μάιο του 2027. Την ίδια ώρα, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, καθώς ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε δέκα σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο να καταγράψει τις προθέσεις, τις αντιλήψεις και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων.

Η πρώτη συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 22 Ιουνίου 2026, ενώ η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου κύματος αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Στην τρίτη θέση μεταξύ των μεσογειακών προορισμών

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, ποσοστό που τοποθετεί τη χώρα στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών.

Ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον καταγράφεται στη Ρουμανία, όπου το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει πρόθεση να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Ακολουθούν η Ιταλία με 38% και η Σουηδία με 37%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της χώρας τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές του ελληνικού τουρισμού.

Έξι στους δέκα επιστρέφουν στην Ελλάδα

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη σχέση των δυνητικών επισκεπτών με την Ελλάδα.

Από όσους δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να επισκεφθούν τη χώρα έως τον Μάιο του 2027, το 58% έχει ήδη ταξιδέψει τουλάχιστον μία φορά στην Ελλάδα, ενώ το 42% σχεδιάζει να έρθει για πρώτη φορά.

Τα δεδομένα δείχνουν, σύμφωνα με τον ΕΟΤ, ότι η Ελλάδα διαθέτει αφενός ένα σημαντικό κοινό επαναλαμβανόμενων επισκεπτών και αφετέρου εξακολουθεί να προσελκύει νέους ταξιδιώτες που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία από τον ελληνικό προορισμό.

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Ο Σεπτέμβριος κερδίζει τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες

Ιδιαίτερη σημασία για τον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου έχει η χρονική κατανομή της ζήτησης.

Το 35% όσων σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα τοποθετεί την επίσκεψή του στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2026.

Μάλιστα, ο Σεπτέμβριος συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης, με 23%, στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής ζήτησης μετακινείται πέρα από την παραδοσιακή υψηλή περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς η επιμήκυνση της σεζόν αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της εθνικής τουριστικής στρατηγικής.

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Τι εκτιμούν περισσότερο οι ξένοι στην Ελλάδα

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα την εικόνα που έχουν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες για την Ελλάδα και για συγκεκριμένες πτυχές της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Στην κορυφή βρίσκεται η ποικιλία των εμπειριών που προσφέρει η χώρα, η οποία συγκεντρώνει θετική αξιολόγηση 83%.

Ακολουθούν πολύ κοντά οι φιλικοί και φιλόξενοι κάτοικοι, με 82%, ενώ υψηλές επιδόσεις καταγράφονται επίσης στην ασφάλεια με 77% και στην ποιότητα των τουριστικών υποδομών με 75%.

Πιο χαμηλά βρίσκεται η αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 67%. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που, σύμφωνα με τον ΕΟΤ, χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των διακοπών αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής προορισμού.

Φιορεντίνος: «Ισχυρή θέση στις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων»

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της έρευνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, σημείωσε ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αγορές.

«Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση στις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, κερδίζοντας τόσο την εμπιστοσύνη όσων την έχουν ήδη επισκεφθεί όσο και το ενδιαφέρον νέων κοινών», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, ιδιαίτερη σημασία έχει «τόσο η ζήτηση που καταγράφεται πέρα από την αιχμή της θερινής περιόδου όσο και η ανάδειξη της ποικιλίας των εμπειριών που προσφέρει η χώρα ως βασικού συγκριτικού πλεονεκτήματος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση που έχει επιλεγεί για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως πολυθεματικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αξιοποίηση σύγχρονων και αξιόπιστων δεδομένων επιτρέπει στον ΕΟΤ να σχεδιάζει πιο στοχευμένες δράσεις προβολής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις ιδιαίτερες δυναμικές κάθε αγοράς.

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Έρευνα σε σχεδόν 8.000 Ευρωπαίους ταξιδιώτες

Η κυλιόμενη έρευνα αγοράς του ΕΟΤ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία στρατηγικής τουριστικού marketing Mindhaus και περιλαμβάνει τρεις διαδοχικούς κύκλους μέτρησης.

Το πρώτο κύμα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 10 έως τις 22 Ιουνίου 2026, σε δείγμα 7.896 ταξιδιωτών ηλικίας 18 έως 64 ετών.

Συμμετείχαν άτομα που είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι στο εξωτερικό κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια ή/και σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η έρευνα καλύπτει δέκα ευρωπαϊκές αγορές: Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027.

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