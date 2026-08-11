Έριξαν 250 κιλά μαλλιά στη θάλασσα: Η απίθανη «ασπίδα» των 350 μέτρων που απορροφά πετρέλαιο

Τι μπορoύν να απογίνουν οι τρίχες που καταλήγουν καθημερινά στο πάτωμα ενός κομμωτηρίου; Στη Βραζιλία η απάντηση είναι εντυπωσιακή: μια πλωτή «ασπίδα» που πέφτει στη θάλασσα και παγιδεύει πετρέλαιο και άλλους ρύπους πριν φτάσουν στα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

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