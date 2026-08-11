Έριξαν 250 κιλά μαλλιά στη θάλασσα: Η απίθανη «ασπίδα» των 350 μέτρων που απορροφά πετρέλαιο
250 κιλά ανθρώπινων μαλλιών τοποθετήθηκαν σε πλωτό φράγμα μήκους 350 μέτρων, με στόχο να παγιδεύουν πετρέλαιο και άλλους ρύπους πριν φτάσουν στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του κόλπου Guanabara
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τι μπορoύν να απογίνουν οι τρίχες που καταλήγουν καθημερινά στο πάτωμα ενός κομμωτηρίου; Στη Βραζιλία η απάντηση είναι εντυπωσιακή: μια πλωτή «ασπίδα» που πέφτει στη θάλασσα και παγιδεύει πετρέλαιο και άλλους ρύπους πριν φτάσουν στα ευαίσθητα οικοσυστήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:46 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Marfin: Μετήχθη στον ανακριτή η 46χρονη - Τι αναμένεται να υποστηρίξει
11:21 ∙ LIFESTYLE
Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΪ με «Πρωταγωνιστές» και ρόλο έκπληξη
09:21 ∙ LIFESTYLE