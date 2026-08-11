Φωτιά τώρα στον Μαραθιά Ζακύνθου - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου το πρωί της Τρίτης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ο Δήμος Ζακύνθου συνδράμει με υδροφόρες στην προσπάθεια πυρόσβεσης.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου το πρωί της Τρίτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες και ενισχύονται.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 9:30, μάλιστα, ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν απειλείται ο οικισμός.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας

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