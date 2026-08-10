Κουβαράς Αττικής: Από δίκτυο ηλεκτροδότησης η πρόκληση της φωτιάς

Κολώνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να αποτελούν, σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μεγάλη ταλάντωση σε ένα κακοσυντηρημένο δίκτυο. Οι αγωγοί απέκτησαν μεγάλη καμπυλότητα, ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Τα αρμόδια στελέχη κάνουν λόγο για πολλά σημεία ενός προβληματικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα, το οποίο επιβαρύνεται επιπρόσθετα από την ενέργεια αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο σύστημα.