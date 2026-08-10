Φωτιά στον Κουβαρά: Αστυνομικοί απεγκλωβίζουν ηλικιωμένη από το σπίτι της - Οι φλόγες ήταν στην αυλή

Snapshot Η φωτιά στον Κουβαρά πλησίασε επικίνδυνα κατοικίες στον οικισμό του Αγίου Σπυρίδωνα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων.

Αστυνομικοί απεγκλώβισαν με επιτυχία μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, ενώ οι φλόγες βρίσκονταν στην αυλή.

Η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί, αλλά παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή για την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 197 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων, 42 οχήματα, καθώς και αεροπυρόσβεση με 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Υπάρχει διεθνής συνδρομή από πυροσβέστες και οχήματα από Γαλλία και Ρουμανία, καθώς και υποστήριξη από υδροφόρες ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Μία ανάσα από τα σπίτια στον οικισμό του Αγίου Σπυρίδωνα έφτασαν οι φλόγες της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι στιγμές ήταν δραματικές, καθώς η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα κατοικίες, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία καταγράφεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί σπεύδουν στο σπίτι της, ενώ οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα και προσπαθούν να την απομακρύνουν με ασφάλεια από την περιοχή.

«Ελάτε γρήγορα να προλάβουμε να σβήσουμε τη φωτιά», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς, αποτυπώνοντας την ένταση των στιγμών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η ηλικιωμένη απομακρύνθηκε από το σημείο, την ώρα που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Το βίντεο της ΕΛΑΣ αποτυπώνει τις κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και την προσπάθεια των αστυνομικών να απομακρύνουν έγκαιρα την ηλικιωμένη από το σπίτι της.

Οριοθετήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη ασφάλεια του οικισμού.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής και επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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