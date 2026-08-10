Τραμπ για Ιράν: «Θα τακτοποιηθεί, είναι σαν παρτίδα σκάκι» - «Είμαστε επαγγελματίες σκακιστές»

Τι είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ για Ιράν: «Θα τακτοποιηθεί, είναι σαν παρτίδα σκάκι» - «Είμαστε επαγγελματίες σκακιστές»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας χαρακτήρισε τους Ιρανούς «επαγγελματίες σκακιστές» απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κρίση με το Ιράν «θα τακτοποιηθεί» και την παρομοίασε με «παρτίδα σκάκι».
  • Η Ιρανική πλευρά αναφέρει ότι δεν υπάρχουν απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών.
  • Οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν μόνο αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.
  • Το Ιράν προειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για ασφαλή διεθνή ναυσιπλοΐα όσο συνεχίζονται οι παραβιάσεις.
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Οι Ιρανοί είναι «επαγγελματίες σκακιστές», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ που παρέβαλε χθες τον πόλεμο με «μία παρτίδα σκάκι».

Είτε κατά την διάρκεια των επίσημων διαπραγματεύσεων ή για τις διαπραγματεύσεις στους διαδρόμους, «οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες σκακιστές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαΐλ Μπαγαΐ κατά την διάρκεια της εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Απαντώντας στις επικρίσεις για το γεγονός ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος στην κρίση που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στο τέλος του Φεβρουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Axios: «Θα τακτοποιηθεί. Ολα στο τέλος τακτοποιούνται. Είναι σαν παρτίδα σκάκι».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ελπίζετε ότι δεν θα λερωθείτε όταν παλεύετε με γουρούνια. Αλλωστε, μερικές φορές αυτό αποτελεί μέρος της μάχης που σας έχει επιβληθεί».

Επαναλαμβάνοντας στους δημοσιογράφους το μήνυμα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική ηγεσία ο εκπρόσωπος είπε: Δεν υπάρχει σε εξέλιξη «απευθείας διαπραγμάτευση» με την Ουάσινγκτον, μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων» μέσω των μεσολαβητών και οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.

Οσο αυτό συνεχίζεται, «δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ασφαλούς διεθνούς ναυσιπλοΐας», είπε. «Κατά κανόνα, όταν παρέχετε θαλάσσιες υπηρεσίες, λαμβάνετε αναγκαστικά κάτι σε αντάλλαγμα», είπε.

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