Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και ο Μαρξ

«Με είχαν αποβάλει από όλα τα Γυμνάσια της χώρας, με "χειρίστη διαγωγή"», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του ο Νίκος Καλογερόπουλος.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, είχε μιλήσει σε παλαιότερα συνέντευξή του για τα νεανικά του χρόνια, αναφέροντας ότι τον είχαν διώξει από όλα τα σχολεία της χώρας. «Με είχαν διώξει με "χείριστη διαγωγή" λες και είχα σκοτώσει τη μάνα μου. Είχα άποψη, ρωτούσα να μάθω για την ιστορία. Δεν το έπαιζα μάγκας, είχα απορίες», είχε δηλώσει ο Νίκος Καλογερόπουλος.

«Εγώ ήμουν αυτό που λέμε ατίθασος και τότε -επειδή ήταν Χούντα - νόμιζαν ότι ήμουν αριστερός και με παρακολουθούσαν, εν τω μεταξύ οι δικοί μου κάτω Μεσσηνία όλοι δεξιοί. Άκουγα για τον Μαρξ και νόμιζα ότι ήταν ποδοσφαιριστής της Μπάγερν», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης που άφησε το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση με ερμηνείες «ορόσημα» που ταυτίστηκε μία ολόκληρη γενιά θεατών.

Το 2011 θα γύριζε τους δικούς του «Ιππείς της Πύλου» – μια τολμηρή και φιλόδοξη περιπέτεια αναζήτησης, μια αλληγορική σατιρική «Οδύσσεια» αφιερωμένη στην αγαπημένη του Μεσσηνία. Σε αυτή την ταινία έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ έγραψε το σενάριο, τη μουσική και συμμετείχε ως ηθοποιός.

«Υπάρχει ένα τραγούδι στο τέλος που συνοψίζει όλο το μήνυμα του έργου. Λέει "με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων, λέω εκείνα που ήθελε να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους, ο Κανένας. Εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι και ο άλλος. Εγώ ο μικρός, εγώ και ο μεγάλος. Βαράω τα όργανα και τραγουδώ στους δρόμους με τους ελεύθερους και με τους παρανόμους. Εγώ ο αετός, εγώ και ο Προμηθέας, εγώ ο τρελός της διπλανής παρέας, λέω αυτά που δεν τολμάτε εσείς να πείτε και χαρμοκλαίω που στο βάθος συμφωνείτε», είχε πει σε συνέντευξή του, μιλώντας για τους «Ιππείς της Πύλου».

Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε το 1952 και μεγάλωσε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στις σχολές θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών.

Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι «Μεθυσμένη Πολιτεία», «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», «Όλη η δόξα, όλη η χάρη», «Στο κάμπινγκ» και «Ερασιτέχνης άνθρωπος».

Το 1981 έκανε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική του εμφάνιση στην εμβληματική ταινία του Θόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα». Η ερμηνεία του ξεχώρισε και του χάρισε το Β΄ Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος Eurokinissi

Ακολούθησαν σημαντικές ταινίες, όπως το «Άρπα Colla» και το «Ρεμπέτικο», όπου επίσης διακρίθηκε για την ερμηνεία του.

Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η θρυλική πλέον «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, το 1984. Ο ρόλος του στην ταινία τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό και του χάρισε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η καλλιτεχνική του πορεία, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και το σενάριο, έγραψε ποίηση και θεατρικά έργα, ενώ δραστηριοποιήθηκε και ως τραγουδοποιός.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να βρίσκεται κοντά στον τόπο καταγωγής του και δημιούργησε στην περιοχή της Τριφυλίας το «Τρενοτεχνείο», έναν ιδιαίτερο χώρο πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη, αλλά και ρόλους που αγαπήθηκαν από πολλές γενιές θεατών.

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