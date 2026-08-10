Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

Πάνω από 20 νεαρά όρνια μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου και αρχές Αυγούστου.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού προκαλούν εξάντληση και αφυδάτωση στους γύπες της Κρήτης, που αναζητούν δροσιά και νερό.
  • Πάνω από 20 νεαρά όρνια μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου και αρχές Αυγούστου.
  • Τα περισσότερα περιστατικά απαιτούν οροθεραπεία για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης, ενώ σε δύο περιπτώσεις έγιναν χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις.
  • Η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται με τοπικούς φορείς για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των γύπων στην Αθήνα για φροντίδα.
  • Το φαινόμενο της εξάντλησης των γύπων λόγω καύσωνα και έλλειψης νερού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι.
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Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δοκιμάζουν και τους γύπες της Κρήτης, με αρκετά από τα εντυπωσιακά αυτά πτηνά να καταλήγουν εξαντλημένα και αφυδατωμένα, αναζητώντας λίγη δροσιά και νερό.

Κάθε καλοκαίρι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πολιτών που εντοπίζουν γύπες πεσμένους ακόμη και στη μέση του δρόμου, ενώ δεν λείπουν και οι εικόνες λουόμενων που βρίσκονται στη θάλασσα δίπλα σε ένα όρνιο, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

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Η κατάσταση είναι και φέτος δύσκολη, καθώς δεκάδες γύπες από διάφορες περιοχές της Κρήτης μεταφέρονται για περίθαλψη στην ΑΝΙΜΑ, τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής. Εκεί δέχονται την απαραίτητη φροντίδα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

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Πάνω από 20 γύπες περιέθαλψε η ΑΝΙΜΑ

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, περισσότερα από 20 νεαρά όρνια από την Κρήτη έχουν φτάσει στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη. Ένα ακόμη περιστατικό αφορά γύπα από την Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.

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Όπως αναφέρει η ΑΝΙΜΑ, σε ολόκληρη την Κρήτη πολίτες και τουρίστες εντοπίζουν εξαντλημένα και αφυδατωμένα νεαρά όρνια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μέσα στη θάλασσα.

Οι συνεργάτες του συλλόγου στις κατά τόπους περιοχές παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα πτηνά και στη συνέχεια φροντίζουν για τη μεταφορά τους στην Αθήνα, με τα βραδινά πλοία.

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Τα περισσότερα από τα περιστατικά χρειάζονται οροθεραπεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αφυδάτωση και η εξάντλησή τους. Μάλιστα, σε δύο από τους γύπες χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν και χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις.

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Η ΑΝΙΜΑ επισημαίνει ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την έλλειψη νερού να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα νεαρά πτηνά.

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