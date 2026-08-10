«Πάγωσε» η Rosalia: Θαυμαστής της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο, ενώ τραγουδούσε - Βίντεο
Η αποχώρηση της διάσημης τραγουδίστριας από την σκηνή
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα απρόοπτο περιστατικό είχε να αντιμετωπίσει η Rosalía κατά τη διάρκεια συναυλίας της, όταν ένα λουλούδι που πέταξε θαυμαστής προς τη σκηνή κατέληξε να τη χτυπήσει στο πρόσωπο.
Η διάσημη τραγουδίστρια αιφνιδιάστηκε από την κίνηση, καθώς το λουλούδι έφτασε με δύναμη στο στο πρόσωπό της.
Η Rosalía, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της. Κοίταξε προς την πλευρά από όπου είχε έρθει το λουλούδι, έκανε χαρακτηριστικά το σήμα «OK» με το χέρι της προς τον θαυμαστή και στη συνέχεια αποχώρησε από τη σκηνή, ενώ η στιγμή καταγράφηκε από θεατές που βρίσκονταν στη συναυλία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07 ∙ LIFESTYLE