Λέκκας για τον σεισμό στην Κολομβία: Επειδή είχε μεγάλο βάθος δεν προκάλεσε τόσο σοβαρές ζημιές

Για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, επισημαίνοντας ότι το μεγάλο εστιακό βάθος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δόνηση στην επιφάνεια.

Όπως ανέφερε, ο σεισμός αρχικά εκτιμήθηκε στους 7,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, για να αναθεωρηθεί στη συνέχεια στους 7,2 βαθμούς, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 110 χιλιόμετρα.

Ο κ. Λέκκας συνέδεσε, σε έναν βαθμό, το συγκεκριμένο γεγονός με τον ισχυρό σεισμό που είχε προηγηθεί στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Όπως σημείωσε, είχε ήδη επισημανθεί ότι η ευρύτερη περιοχή θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και άλλες σεισμικές δονήσεις, εκτιμώντας ότι τα δύο γεγονότα «έχουν κάποια σχέση, όχι απόλυτη».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Κολομβία βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή, αλλά ο συγκεκριμένος σεισμός δεν σημειώθηκε στην ίδια τεκτονική ζώνη με το Καράκας, καθώς πρόκειται για διαφορετική τεκτονική περιοχή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, το μεγάλο εστιακό βάθος είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Παρότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ισχυρό σεισμό, το μεγάλο βάθος περιορίζει τις επιπτώσεις στην επιφάνεια και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να προκαλέσει ζημιές αντίστοιχης έκτασης με εκείνες που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η ανησυχία των κατοίκων είναι έντονη, ιδιαίτερα μετά τον προηγούμενο ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο οποίος είχε γίνει αισθητός και στην Κολομβία.