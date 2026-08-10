Ισπανία: Μαίνονται ανεξέλεγκτες τρεις πυρκαγιές – Βίντεο από την τιτάνια μάχη των πυροσβεστών

Snapshot Τρεις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μαίνονται στην Ισπανία, με περίπου 800 κατοίκους να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.

Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 αεροσκάφη επιχειρούν στην επαρχία Χουέλβα της Ανδαλουσίας, όπου η φωτιά συνεχίζεται αδιάκοπα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πάνω από 200.000 στρέμματα γης έχουν περικυκλωθεί από τη φωτιά, ενώ το δύσβατο έδαφος δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η εκκένωση του δήμου Ελ Μαδρόνο αυξάνει τον συνολικό αριθμό εκτοπισμένων στους 800, ενώ πυρκαγιές κατακαίουν και τις περιοχές Καστεγιόν και Σεγκόβια.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια σε πυρκαγιές, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώνουν περιοχές και μεγάλες καταστροφές σε στρέμματα γης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης πυρκαγιάς στη σύγχρονη ιστορία της χώρας στην περιοχή της Αβίλα. Snapshot powered by AI

Μία τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν σε τρία μέτωπα οι πυροσβέστες στην Ισπανία. Από τις φωτιές μέχρι στιγμής 800 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.

Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 αεροσκάφη έχουν αναλάβει το έργο της πυρόσβεσης στη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Χουέλβα της Ανδαλουσίας, σύμφωνα με τον υπουργό Έκτακτων Αναγκών της περιοχής, Αντόνιο Σανζ.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη, πολύπλοκη και επικίνδυνη πυρκαγιά, ενώ οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να μην μας δίνουν καμία ανάπαυλα. Είναι ένας μαραθώνιος γεμάτος εμπόδια», δήλωσ ο Αντόνιο Σανζ. Και συνέχισε: «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: Δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι η πυρκαγιά θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Μας περιμένουν ακόμα ώρες και πιθανώς ημέρες έντονης εργασίας».

Οι πυροσβεστικές ομάδες στη διάρκεια της νύχτας δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες και έστηναν φράγματα ανάσχεσης της φωτιάς, ενώ χρησιμοποίησαν και την «αντιπύρ». Ωστόσο οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι το δύσβατο έδαφος και οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους. Πάνω από 200.000 στρέμματα γης βρίσκονται επί του παρόντος περικυκλωμένα από τη φωτιά δηλαδή εντός της γραμμής της πυρκαγιάς.

Οι αρχές διέταξαν τη Δευτέρα την εκκένωση του δήμου Ελ Μαδρόνο, ο οποίος έχει πληθυσμό περίπου 300 κατοίκων, ανεβάζοντας σε περίπου 800 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταπολεμούν πυρκαγιές στο Καστεγιόν και στη Σεγκόβια.

Η Ισπανία βιώνει ένα δύσκολο καλοκαίρι όσον αφορά τις πυρκαγιές, με περίπου τρεις δωδεκάδες πυρκαγιές να έχουν αναγκάσει την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ειδικά στο κέντρο της χώρας.

Μια πυρκαγιά που μαίνονταν τον Ιούλιο στην περιοχή της Αβίλα, κοντά στη Μαδρίτη, θεωρήθηκε η μεγαλύτερη που έχει γνωρίσει η Ισπανία στη σύγχρονη ιστορία. Κατέστρεψε περίπου 500.000 στρέματα. Στις αρχές Ιουλίου, μια άλλη πυρκαγιά προκάλεσε 14 θανάτους στην επαρχία της Αλμερία στην Ανδαλουσία.