Αυστηροί συνοριακοί έλεγχοι στην Ισπανία: Έλεγξαν περίπου 200 αφίξεις ταξιδιωτών από την Ιταλία    

Snapshot Η Ισπανία εφάρμοσε αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους σε περίπου 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία στα έξι μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 199 επιβάτες από 12 πτήσεις σε αεροδρόμια της Μαδρίτης, Βαρκελώνης, Σεβίλλης, Μπιλμπάο, Αλικάντε και Βαλένθια.

Τα μέτρα συνοριακού ελέγχου θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 7 Σεπτεμβρίου, ανταποκρινόμενα σε διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση.

Η Ισπανία εφάρμοσε τα μέτρα μετά το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 ατόμων στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, στις 30 Ιουλίου.

Η Ιταλία είχε ήδη εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα, τα οποία οδήγησαν στην αντίδραση της Ισπανίας. Snapshot powered by AI

Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα έξι μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση με την Ιταλία για τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν στην Θέουτα μέσα σε 24 ώρες.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας πραγματοποίησε τους ελέγχους σε συνολικό αριθμό 199 ταξιδιωτών σε 12 πτήσεις από την Ιταλία, στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Μπιλμπάο, του Αλικάντε και της Βαλένθια, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στην Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στις 30 Ιουλίου.