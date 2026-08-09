Σαουδική Αραβία: Βίντεο δείχνει την φωτιά σε εγκατάσταση της Aramco που χτυπήθηκε από αντάρτες Χούθι

Πρόκειται για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην πόλη Τζιζάν

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Σαουδική Αραβία: Βίντεο δείχνει την φωτιά σε εγκατάσταση της Aramco που χτυπήθηκε από αντάρτες Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τη φωτιά σε διυλιστήριο της Aramco στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποίησαν drone.
  • Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά έσβησε χωρίς τραυματισμούς και οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.
  • Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από το Ιράν έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και ότι η Τεχεράνη θα αρχίσει διαπραγματεύσεις μόνο αν η Ουάσινγκτον τηρήσει τη μεταβατική συμφωνία του Ιουνίου.
  • Μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Μουσκάτ για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται στα τελικά στάδια, αλλά τα στενά δεν θα ανοίξουν πριν εκπληρωθούν οι όροι των ΗΠΑ.
Snapshot powered by AI

Βίντεο από την φωτιά σε διυλιστήριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Aramco στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ευθύνη για την φωτιά ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σε δήλωση του ένοπλου τμήματος των Χούθι σημειώνεται ότι κατάφεραν να χτυπήσουν την εγκατάσταση με drone, ως αντίδραση στις πτήσεις drones της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν σβήσει την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο διυλιστήριο του Τζιζάν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού».

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, αν δηλαδή πρόκειται για επίθεση ή για κάποιο ατύχημα.

Το Τζιζάν βρίσκεται στη Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα μείνει κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να δεχθούν όλους τους όρους του Ιράν

Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα Στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας», σημείωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί.

«Το Ορμούζ είναι ένα γεωγραφικό πεδίο μάχης και θα το κρατήσουμε υπό τον έλεγχό μας έως ότου ο εχθρός να αποδεχθεί τους όρους μας», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Νέο μήνυμα Αραγτσί

Το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε (άμεσες) συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι οι δύο χώρες ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω των διαμεσολαβητών. Ο Αραγτσί επανέλαβε την θέση του Ιράν ότι μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.

Σε σχόλια του, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοΐας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις ΗΠΑ, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για τη ναυσιπλοΐα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο Breitbart: «Η νίκη Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική παγκοσμίως» – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τουλάχιστον 10 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στη Σαν

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

02:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υψηλές θερμοκρασίες: Τι πρέπει να προσέξουν οδηγοί και επιβάτες κατά τη διάρκεια οδήγησης

01:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 55 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το ιρανικό ριάλ είναι σκουπίδι – Το Ιράν δεν έχει χρήματα»

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα που απέρριψε ο Νετανιάχου

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέες επιθέσεις των Χούθι στο λιμάνι αλ Μάχα στην Ερυθρά Θάλασσα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεν Τροπέ: Συνελήφθησαν τέσσερις Ισπανοί για κλοπή ρολογιού αξίας 260.000 ευρώ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Αρχαίο ρωμαϊκό ναυάγιο 2.000 ετών αποκαλύφθηκε στον βυθό

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Drone της Frontex εντόπισε βάρκα με μετανάστες - Διασώθηκαν 26 αλλοδαποί

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αλλαγή του επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβης και ναρκωτικά χάπια σε σπίτι – Δύο συλλήψεις

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός εντοπίσθηκε στο σπίτι του ένας 66χρονος άνδρας

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυροσβέστες και ΕΚΑΒ στη Σαμαριά για επισκέπτη με πιθανό καρδιακό επεισόδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

03:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στον Κορινθιακό Κόλπο – Βόρεια του Ξυλοκάστρου το επίκεντρο

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 08/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ. ευρώ

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για τις τραπεζικές καταθέσεις: «Στατιστική παγίδα» το ότι 7 στους 10 έχουν κάτω από €1.000

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του άτυχου 4χρονου αγοριού - Λεπτό προς λεπτό οι δραματικές στιγμές

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

03:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Πάνω από 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο αντίο του Μέσι στον πατέρα του - Η ιδιωτική τελετή στο Ροσάριο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 15χρονος καταγγέλλει 17χρονο για σεξουαλική κακοποίηση

03:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο Breitbart: «Η νίκη Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική παγκοσμίως» – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

02:44ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Δείτε τις 46 ειδικότητες

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στη Μήλο

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Αναστενάζουν» τα πορτοφόλια των τουριστών στην Κέρκυρα - «Δεν θα ξαναέρθουμε»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο καθημερινό «έμφραγμα» του Κηφισού - Οδική «ανάσα» 40 χλμ. ο νέος άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ 37 ετών για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα-Καρέτα - Ξεπέρασαν τις 4.100 οι φωλιές

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν κάποιος πατήσει ελληνικό χώρο, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι!

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αγαπώ τον Παναθηναϊκό – Τα καρποφόρα δέντρα χτυπούν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ