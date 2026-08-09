Σαουδική Αραβία: Βίντεο δείχνει την φωτιά σε εγκατάσταση της Aramco που χτυπήθηκε από αντάρτες Χούθι

Snapshot Αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τη φωτιά σε διυλιστήριο της Aramco στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποίησαν drone.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά έσβησε χωρίς τραυματισμούς και οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από το Ιράν έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και ότι η Τεχεράνη θα αρχίσει διαπραγματεύσεις μόνο αν η Ουάσινγκτον τηρήσει τη μεταβατική συμφωνία του Ιουνίου.

Μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Μουσκάτ για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται στα τελικά στάδια, αλλά τα στενά δεν θα ανοίξουν πριν εκπληρωθούν οι όροι των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Βίντεο από την φωτιά σε διυλιστήριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Aramco στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ευθύνη για την φωτιά ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σε δήλωση του ένοπλου τμήματος των Χούθι σημειώνεται ότι κατάφεραν να χτυπήσουν την εγκατάσταση με drone, ως αντίδραση στις πτήσεις drones της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν σβήσει την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο διυλιστήριο του Τζιζάν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού».

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, αν δηλαδή πρόκειται για επίθεση ή για κάποιο ατύχημα.

Το Τζιζάν βρίσκεται στη Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα μείνει κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να δεχθούν όλους τους όρους του Ιράν

Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα Στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας», σημείωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί.

«Το Ορμούζ είναι ένα γεωγραφικό πεδίο μάχης και θα το κρατήσουμε υπό τον έλεγχό μας έως ότου ο εχθρός να αποδεχθεί τους όρους μας», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Νέο μήνυμα Αραγτσί

Το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε (άμεσες) συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι οι δύο χώρες ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω των διαμεσολαβητών. Ο Αραγτσί επανέλαβε την θέση του Ιράν ότι μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.

Σε σχόλια του, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοΐας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις ΗΠΑ, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για τη ναυσιπλοΐα.

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