Λάρισα: Με AI μιμήθηκαν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει λεφτά και κοσμήματα

Πώς έστησαν την παγίδα στο παιδί και κατάφεραν να καταγράψουν δείγμα της φωνής της μητέρας

Μίλτος Τσεκούρας

Λάρισα: Με AI μιμήθηκαν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει λεφτά και κοσμήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Λάρισα καταγράφηκε τηλεφωνική απάτη όπου οι δράστες χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας και να πείσουν το ανήλικο παιδί της.
  • Οι απατεώνες έπεισαν το παιδί ότι υπήρχε κίνδυνος φωτιάς λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση και το έκαναν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, τα οποία αφαίρεσαν στη συνέχεια.
  • Οι δράστες παρακολουθούσαν την οικογένεια και κατέγραψαν τη φωνή της μητέρας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για να δημιουργήσουν το πειστικό ηχητικό δείγμα.
  • Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά την υπόθεση και άλλες παρόμοιες απάτες στη Λάρισα, ενώ προειδοποιεί για την αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας μίμησης φωνής από επιτήδειους.
  • Συνιστάται στους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί σε απρόσμενες κλήσεις, ακόμα και αν η φωνή φαίνεται οικεία, και να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή σε αγνώστους.
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Σε νέα επίπεδα φαίνεται πως περνούν οι τηλεφωνικές απάτες στη Λάρισα, με επιτήδειους να αξιοποιούν πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουν πιο πειστικό το σχέδιό τους.

Σε πρόσφατο περιστατικό οι δράστες φέρονται να αντέγραψαν τη φωνή μιας μητέρας και στη συνέχεια επικοινώνησαν με το ανήλικο παιδί της, πείθοντάς το ότι του μιλούσε η ίδια.

Με πρόσχημα ένα δήθεν σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και τον κίνδυνο να ξεσπάσει φωτιά στο σπίτι, οι απατεώνες κατάφεραν να οδηγήσουν το παιδί στην αναζήτηση μετρητών, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το παιδί τα τοποθέτησε σε σακούλες και τα άφησε στην πυλωτή της πολυκατοικίας, από όπου οι δράστες τα παρέλαβαν και διέφυγαν.

Πώς έστησαν την παγίδα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες είχαν προηγουμένως θέσει υπό παρακολούθηση την οικογένεια και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν.

Όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, επικοινώνησαν αρχικά τηλεφωνικά με τη μητέρα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα λάθος τηλεφώνημα. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να κατάφεραν να καταγράψουν δείγμα της φωνής της.

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τεχνολογία επεξεργασίας φωνής με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τηλεφώνησαν στο παιδί και εμφανίστηκαν ως η μητέρα του.

Το παιδί αναγνώρισε τη φωνή και δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη. Οι δράστες το ενημέρωσαν ότι επρόκειτο να επικοινωνήσουν μαζί του κάποιοι «τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ», καθώς υποτίθεται ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στην ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος και υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί φωτιά.

Έβαλαν το παιδί να συγκεντρώσει τα τιμαλφή

Ακολουθώντας τις οδηγίες που πίστευε ότι του έδινε η μητέρα του, το παιδί κινήθηκε σε ολόκληρο το σπίτι αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

Αφού συγκέντρωσε τα αντικείμενα που του υπέδειξαν οι δράστες, τα έβαλε σε σακούλες και τα κατέβασε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Οι απατεώνες, οι οποίοι φέρονται να παρακολουθούσαν τις κινήσεις του παιδιού, εμφανίστηκαν λίγο αργότερα στο σημείο. Παρέλαβαν τις σακούλες με τα χρήματα και τα κοσμήματα και αποχώρησαν πριν γίνει αντιληπτή η απάτη.

Όταν οι γονείς επέστρεψαν στην κατοικία τους και αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ενημέρωσαν σοκαρισμένοι την Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο και άλλες υποθέσεις

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ εξετάζουν και άλλες παρόμοιες καταγγελίες που έχουν καταγραφεί στη Λάρισα.

Οι επιτήδειοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα, εμφανιζόμενοι μεταξύ άλλων ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και προειδοποιώντας για υποτιθέμενες βλάβες ή κινδύνους πυρκαγιάς, με στόχο να κάνουν τα θύματά τους να αποκαλύψουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν δέχονται απρόσμενες τηλεφωνικές κλήσεις και να μην παραδίδουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα σε αγνώστους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται πλέον και σε περιπτώσεις όπου η φωνή του καλούντος φαίνεται να ανήκει σε πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή μίμησή της.

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