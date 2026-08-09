Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς σχεδιάζει να ανακοινώσει νέο πολιτικό κόμμα τον Σεπτέμβριο.

Η επιτάχυνση της πρωτοβουλίας του Σαμαρά οφείλεται στην πιθανότητα πρόωρων εκλογών παρά τη δημόσια άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη υποστήριξη για το κόμμα Σαμαρά, με ποσοστά που προσεγγίζουν το 5% στους σίγουρους ψηφοφόρους τον Ιούλιο. Snapshot powered by AI

Τα σενάρια ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος λίγο πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές φαίνεται ότι απομακρύνονται.

Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγει στην απόφαση να δημιουργήσει νέο κόμμα εντός του Σεπτεμβρίου, καθώς διαφαίνεται η απόφαση του πρωθυπουργού να οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες στο τέλος της τετραετίας.

Η επιτάχυνση της πρωτοβουλίας του Αντώνη Σαμαρά οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον δεν μπορεί να αποκλειστεί μία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Σύμφωνα με συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή», παρά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές «δεν θα γίνουν το φθινόπωρο», δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ενδεχόμενος εκλογικός αιφνιδιασμός.

Όπως λέγεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιθανότατα υποχρεώθηκε να βάλει φρένο στην εκλογολογία, καθώς διέτρεχε τον διττό κίνδυνο να «κατεβάσουν τα μολύβια» οι υπουργοί το επόμενο δίμηνο, αλλά και να μετατραπεί η ΝΔ σε περίοδο συντροφικών μαχαιρωμάτων ενόψει της μάχης του στρατού. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να διατηρεί στην ατζέντα του την προοπτική των πρόωρων εκλογών.

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι, μετά τις ανοδικές τάσεις που φέρεται να καταγράφει το κυοφορούμενο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, κρίνετια πως πλέον τον ευνοεί να εμφανίζεται ως κανονικό κόμμα στις δημοσκοπήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Pulse σε μέτρηση για τον ΣΚΑΪ, όσοι δηλώνουν ότι «σίγουρα» θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά, ανήλθαν τον Ιούλιο στο 5% έναντι 3% ένα μήνα νωρίτερα, ενώ όσοι δηλώνουν πως «μάλλον» θα το ψηφίσουν φθάνουν στο 8%. Όπως λέγεται, εάν το κόμμα Σαμαρά μόλις ανακοινωθεί προσεγγίσει διψήφια ποσοστά και οι δυνάμεις του Αλέξη Τσίπρα παραμείνουν στάσιμες ή αρχίσουν να υποχωρούν λόγω των αναμενόμενων επιθέσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, το σκηνικό που θα διαμορφωθεί θα είναι εντελώς διαφορετικό: η ΝΔ θα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά η «απειλή» της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία δεν θα είναι ορατή, «απενοχοποιώντας» τη μετακίνηση δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Επίσης, εάν καταστεί σαφές πως ο νέος φορέας είναι σε θέση να προσεγγίσει διψήφιο ποσοστό, θα καμφθούν οι επιφυλάξεις δυνητικών υποψήφιων βουλευτών του, οι οποίοι, τώρα που η δυναμική δεν έχει ακόμη μετρηθεί, εκφράζουν τον φόβο ότι μπορεί μεν να εκλεγούν στις πρώτες εκλογές, αλλά τελικά να μείνουν εκτός Βουλής εάν το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν υπερβεί τον πήχυ του 3% σε τυχόν δεύτερη κάλπη.

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