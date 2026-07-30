Σαμαράς για Μιχαηλίδου: «Επιτομή της woke ατζέντας οι δηλώσεις της»

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγορεί την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου για προώθηση της «woke ατζέντας» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπονομεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια εν μέσω δημογραφικού προβλήματος.

Ο Σαμαράς τονίζει ότι το Υπουργείο Οικογένειας δεν πρέπει να επικεντρώνεται σε θέματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας.

Η δήλωση εκφράζει κριτική στη μεταστροφή της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την πολιτική για την οικογένεια. Snapshot powered by AI

Αιχμές κατά της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς, με δήλωσή του, κάνοντας λόγο για «woke ατζέντα και αποδόμηση του θεσμού της Οικογένειας».

Συγκεκριμένα ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας.

Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι “να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα”, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός».

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