USS Abraham Lincoln : Αναχώρησε για τις ΗΠΑ - Στη θέση του το αεροπλανοφόρο USS George Washington

Snapshot Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αναχώρησε την Πέμπτη από τη Μέση Ανατολή με περίπου 5.000 μέλη πληρώματος και κατευθύνεται προς το Σαν Ντιέγκο.

Το USS Abraham Lincoln παρέμεινε 272 ημέρες στη θάλασσα στη Μέση Ανατολή χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία έξοδος πληρώματος σε στεριά.

Αναφορές για άθλιες συνθήκες διαβίωσης και προβλήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων οδήγησαν στην απόφαση επιστροφής του USS Abraham Lincoln στις ΗΠΑ.

Στη θέση του USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή έχει αναπτυχθεί το αεροπλανοφόρο USS George Washington.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία άφιξης του USS Abraham Lincoln στις Ηνωμένες Πολιτείες. Snapshot powered by AI

Μετά από 9 μήνες στη θάλασσα, το USS Abraham Lincoln επιστρέφει τελικά στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τους New York Times, το αεροπλανοφόρο έφυγε χθες, Πέμπτη, από τη Μέση Ανατολή με περίπου 5.000 μέλη του πληρώματος και κατευθύνεται προς το Σαν Ντιέγκο.

Το Λίνκολν επιχειρεί στη Μέση Ανατολή εδώ και 272 ημέρες με τους στρατιώτες να μην έχουν βγει ούτε μία φορά σε στεριά. Δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, προβλήματα ύδρευσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων και ναυτικούς που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, προκάλεσαν αντιδράσεις και δόθηκε η εντολή να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Το USS George Washington έχει πλέον αναλάβει τη θέση του στη Μέση Ανατολή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αεροπλανοφόρο έφτασε στην περιοχή την Τετάρτη.

Δεν είναι γνωστό πότε θα φτάσει το Lincoln στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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