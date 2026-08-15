Πεντάγωνο: «Διαστρεβλώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες του USS Abraham Lincoln»

Τις τελευταίες ώρες έχουν δημοσιευτεί αναφορές για άσχημες συνθήκες και απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο

Ελένη Ευστρατίου

Πεντάγωνο: «Διαστρεβλώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες του USS Abraham Lincoln»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Πεντάγωνο διαψεύδει τις αναφορές για άσχημες συνθήκες και απόπειρες αυτοκτονίας στο USS Abraham Lincoln, χαρακτηρίζοντάς τες υπερβολικές και παραπλανητικές.
  • Ο αναπληρωτής γραμματέας του Πολεμικού Ναυτικού και ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου τονίζουν την ανθεκτικότητα και το επαγγελματισμό των ναυτών κατά τη διάρκεια της αποστολής.
  • Ο Πρόεδρος Τραμπ απορρίπτει τις ανησυχίες για τις οικογένειες των στρατιωτών και επιβεβαιώνει την αντικατάσταση του USS Abraham Lincoln από το αεροπλανοφόρο USS George Washington.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δηλώνει ότι κανένας στρατιωτικός στο USS Abraham Lincoln δεν έχει χάσει τη ζωή του και χαρακτηρίζει τα αρνητικά δημοσιεύματα ως προσβολή προς το προσωπικό και τις οικογένειές τους.
  • Το USS Abraham Lincoln έχει υψηλό ποσοστό επαναστράτευσης πληρώματος (84,4%) και έχει ολοκληρώσει σημαντικές επιχειρήσεις με πάνω από 260 ημέρες στη θάλασσα.
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Ο αναπληρωτής γραμματέας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Χουνγκ Κάο, δηλώνει ότι οι αναφορές για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο USS Abraham Lincoln εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχουν διογκωθεί υπερβολικά.

«Οι νόμιμες προκλήσεις μιας μακράς πολεμικής αποστολής διαστρεβλώνονται σε μια ψευδή αφήγηση, ενώ οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των στρατιωτικών χρησιμοποιούνται για να γίνουν πρωτοσέλιδα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, στο X. «Αυτό είναι ντροπιαστικό.»

«Οι ναύτες επί του Lincoln κάνουν αυτό που έκαναν πάντα οι Αμερικανοί πολεμιστές: παραμένουν ανθεκτικοί, επικεντρωμένοι στην αποστολή και υπερήφανοι για την υπηρεσία τους σε αυτή την ιστορική αποστολή», πρόσθεσε ο Parnell. «Στεκόμαστε στο πλευρό τους».

Νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες επί του USS Abraham Lincoln. Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Τραμπ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι οικογένειες των επιβατών του αεροπλανοφόρου ανησυχούν για τους αγαπημένους τους.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το πλοίο επιστρέφει από τη Μέση Ανατολή και επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα ότι θα αντικατασταθεί από το αεροπλανοφόρο USS George Washington. «Αυτό το πλοίο κινείται. Όχι δεν ανησυχούν. Αυτό το πλοίο κινείται τώρα και αντικαθίσταται από με ένα πολύ όμοιο πλοίο», είπε ο Τραμπ.

Διαψεύδει τους θανάτους η CENTCOM

Με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν αρκετά ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση που βρίσκονται οι Αμερικανοί στρατιώτες στο USS Abraham Lincoln. Μάλιστα, χαρακτήρισε «προσβολή» τα δημοσιεύματα, τόσο για τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν όσο και για τις οικογένειές τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν: «Το USS Abraham Lincoln διατηρεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επαναστράτευσης πληρώματος (84,4%) μεταξύ όλων των αεροπλανοφόρων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Οι ναύτες και οι πεζοναύτες της Ομάδας Κρούσης του Αεροπλανοφόρου "Abraham Lincoln" παραμένουν ανθεκτικοί και αποφασισμένοι μετά από περισσότερες από 260 ημέρες στη θάλασσα, 10.000 πτήσεις αεροσκαφών και 1,5 εκατομμύρια λίβρες πυρομαχικών που έχουν καταναλωθεί.

Κανένας στρατιωτικός επί του αεροπλανοφόρου δεν έχει χάσει τη ζωή του, ενώ ο ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε γρήγορα και με ασφάλεια. Οι αχαλίνωτες ανακριβείς αναφορές σχετικά με την ιστορική αποστολή του "Abraham Lincoln" αποτελούν προσβολή προς τους άνδρες και τις γυναίκες μας που φορούν τη στολή, καθώς και προς τους αγαπημένους τους».

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