Τραμπ για USS Abraham Lincoln: Επιβεβαίωσε ότι φεύγει από τη Μέση Ανατολή μετά τις καταγγελίες

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα αντικατασταθεί στη Μέση Ανατολή από το USS George Washington.

Οι συνθήκες εργασίας και οι απόπειρες αυτοκτονίας στο USS Abraham Lincoln έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες.

Οι οικογένειες των ναυτών έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ψυχολογική κατάσταση των ναυτών στο πλοίο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποστολή του USS Abraham Lincoln, που διαρκεί πάνω από εννέα μήνες, δεν έχει διαρκέσει αρκετά. Snapshot powered by AI

Το θέμα με τις άσχημες συνθήκες και τις απόπειρες αυτοκτονίας που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του διαλόγου στις ΗΠΑ.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις οικογενειών ναυτών του αεροπλανοφόρου που περιέγραψαν ότι οι δικοί τους άνθρωποι έχουν φτάσει στο όριο τους ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα ότι το USS Abraham Lincoln θα αντικατασταθεί στη Μέση Ανατολή από το αεροπλανοφόρο USS George Washington.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν επιβιβαστεί σε αεροσκάφος για τις οικογένειες ναυτών που ανησυχούν για τις συνθήκες στο USS Abraham Lincoln. «Αυτό το πλοίο κινείται. Όχι δεν ανησυχούν. Αυτό το πλοίο κινείται τώρα και αντικαθίσταται από με ένα πολύ όμοιο πλοίο», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος ρωτά αν η αποστολή του αεροπλανοφόρου, που βρίσκεται στη θάλασσα για περισσότερους από εννέα μήνες, έχει διαρκέσει πάρα πολύ. «Όχι. Δεν έχει διαρκέσει ούτε κατά διάνοια αρκετά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.