Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ «βοήθησε» τον Μάθιου ΜακΚόναχι να ξεφύγει από «μπλέξιμο» με τις Αρχές

Το σκηνικό που αποκάλυψε ο διάσημος ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ανθή Κουρεντζή

Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ «βοήθησε» τον Μάθιου ΜακΚόναχι να ξεφύγει από «μπλέξιμο» με τις Αρχές
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  • Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι η αναφορά στην Τζένιφερ Λόπεζ και την ταινία «The Wedding Planner» τον βοήθησε να ξεφύγει από έλεγχο στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.
  • Ο ηθοποιός χρησιμοποίησε τη δημοφιλία της κοινής τους ταινίας για να κερδίσει την εύνοια των αστυνομικών και να αποφύγει προβλήματα.
  • Ο ΜακΚόναχι ανέφερε ότι και άλλες ταινίες του, όπως το «Sahara» και το «The Lincoln Lawyer», τον έχουν βοηθήσει σε δύσκολες συναντήσεις με τις Αρχές.
  • Η συνεργασία του με την Τζένιφερ Λόπεζ στο «The Wedding Planner» είχε θετική επίδραση στην εικόνα του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
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Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε τον απρόσμενο τρόπο με τον οποίο η Τζένιφερ Λόπεζ τον βοήθησε να ξεφύγει από ένα «μεγάλο μπλέξιμο».

Ο 56χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Happy Sad Confused», όπου θυμήθηκε ένα περιστατικό στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού, όταν αποφάσισε να… επικαλεστεί το όνομα της 57χρονης σταρ.

Αναφερόμενος στη ρομαντική κομεντί του 2001 «The Wedding Planner», στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί, είπε: «Το The Wedding Planner με έβγαλε κάποτε από μεγάλο μπλέξιμο στο Μεξικό».

Όπως αφηγήθηκε, ένα βράδυ ταξίδευε αργά και περνούσε τα σύνορα με κατεύθυνση προς τον νότο, όταν τον σταμάτησαν αστυνομικοί. «Ήταν από εκείνους τους ελέγχους όπου με πρόσεξαν — έναν Αμερικανό με ένα ωραίο φορτηγάκι», θυμήθηκε.

Τότε του ήρθε η ιδέα να αναφέρει την Τζένιφερ Λόπεζ. «Τους είπα: “Ξέρετε την Τζένιφερ Λόπεζ; Έχετε δει το The Wedding Planner; Εγώ ήμουν εκεί”», αποκάλυψε. «Ξετρελάθηκαν, βγάλαμε φωτογραφίες μαζί και στο τέλος με άφησαν να φύγω».

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Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η Τζένιφερ Λόπεζ σε σκηνή της ταινίας «The Wedding Planner»

Ο ΜακΚόναχι πρόσθεσε ότι και άλλες δουλειές του, όπως το «Sahara» και το «The Lincoln Lawyer», τον έχουν βοηθήσει κατά καιρούς σε… δύσκολες συναντήσεις με τις Αρχές.

Ο ίδιος και η Τζένιφερ Λόπεζ είχαν κερδίσει το κοινό με τη χημεία τους στο «The Wedding Planner», όπου εκείνος υποδυόταν τον παιδίατρο Στιβ Έντισον και εκείνη τη διοργανώτρια γάμων Μέρι Φιόρε.

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