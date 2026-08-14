Συνεχίζουν μαζί Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ!

«Λευκός καπνός» προκύπτει μετά τη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είχε συνάντηση με τον Βάσκο προπονητή, μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League, προκειμένου να αναλυθούν οι λόγοι αυτής της αποτυχίας και κυρίως η κακή εικόνα που είχε η ομάδα των Πειραιωτών.

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την ευθύνη, εξήγησε στον κ. Μαρινάκη όσα δεν πήγαν καλά και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί, προχωρώντας σε άμεση ενίσχυση της ομάδας, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας, αλλά και μια επιτυχημένη πορεία στο Europa League.

Δεδομένα θα αποκτηθούν αριστερό μπακ, χαφ (με τον Πουέρτα να έχει τον πρώτο λόγο), εξτρέμ, επιθετικός και δεν αποκλείεται και ένας δεξιός μπακ.

Ο Βάσκος προπονητής ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 11 Φλεβάρη του 2026 και έκτοτε εκτός από το ευρωπαϊκό τρόπαιο του Conference League, έχει κατακτήσει και ένα νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου, αλλά και ένα Super Cup.