Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Κοίμηση της Παναγίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει αύριο Σάββατο τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

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