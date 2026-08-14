Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Κοίμηση της Παναγίας

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού 

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Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Κοίμηση της Παναγίας
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει αύριο Σάββατο τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

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