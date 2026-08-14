Αυτός είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά – Πρόγνωση Κολυδά

Snapshot Ο Σεπτέμβριος προβλέπεται θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα με μέση απόκλιση περίπου +0,78°C.

Η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι πιο έντονη στην Κρήτη και το Αιγαίο.

Ο υετός αναμένεται να είναι γενικά αυξημένος κατά περίπου +76%, αλλά με μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Η γενική πρόβλεψη για τον Σεπτέμβριο είναι ότι θα είναι θερμότερος και πιθανόν πιο υγρός. Snapshot powered by AI

Οι μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον καιρό, δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο τον φετινό Σεπτέμβριο, με τον Θοδωρή Κολυδά να κάνει λόγο για έναν θερμότερο και πιθανόν υγρότερο από τα κανονικά επίπεδα μήνα.

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε ανάρτησή του αναφέρει πως ο Σεπτέμβριος θα έχει σαφές θερμό σήμα σε όλη την χώρα με μέση απόκλιση περίπου +0,78°C, ισχυρότερη κυρίως σε Κρήτη και Αιγαίο.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, ο υετός εμφανίζει γενικευμένα θετικές αποκλίσεις, με μέση τιμή περίπου +76%, αλλά με μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Συνεπώς, καταλήγει ο μετεωρολόγος, η πρώτη εικόνα δείχνει έναν Σεπτέμβριο πιθανότατα θερμότερο και υγρότερο.

Πού θα κυμανθούν οι θερμοκρασίες

Το εύρος είναι σχετικά περιορισμένο, από περίπου +0,52°C στη Ρόδο έως +1,09°C στη Σητεία. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχουμε ένα απομονωμένο θερμό σήμα σε μία μόνο περιοχή, αλλά μια σχετικά συνεκτική θερμή τάση σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις εμφανίζονται κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Η Σητεία βρίσκεται στην κορυφή με περίπου +1,09°C, ενώ ακολουθούν η Νάξος με περίπου +1,04°C, το Ηράκλειο και η Ιεράπετρα κοντά στο +0,99°C, η Λήμνος περίπου στο +0,98°C και η Μυτιλήνη περίπου στο +0,96°C.

Στην Κρήτη συνολικά η μέση απόκλιση των σταθμών που εξετάστηκαν φτάνει περίπου στο +0,98°C, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο περίπου στο +0,95°C.

Αρκετά ισχυρό είναι το σήμα και στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα, με περιφερειακές μέσες αποκλίσεις κοντά στους +0,85 έως +0,87°C.

Στη βόρεια και δυτική ηπειρωτική Ελλάδα οι αποκλίσεις είναι γενικά μικρότερες, αλλά εξακολουθούν να είναι θετικές. Η Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα Ημαθίας βρίσκονται περίπου στο +0,54°C, ενώ η Άρτα και τα Ιωάννινα γύρω στο +0,62°C.

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