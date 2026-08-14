Γερμανία: Πυρκαγιά σε κτήριο 21 ορόφων στο Βερολίνο - Πέντε τραυματίες

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του 11ου ορόφου σε κτήριο 21 ορόφων στη συνοικία Friedrichshain του Βερολίνου το πρωί της Παρασκευής.

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ ένας ένοικος σώθηκε αφού πηδήξε από παράθυρο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από περίπου τρεις ώρες.

Όλοι οι ένοικοι του κτηρίου εκκενώθηκαν άμεσα από τις δυνάμεις διάσωσης.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές της Γερμανίας, αφού ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε κτήριο 21 ορόφων στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα. Δεν έχει γίνει γνωστό σε τι κατάσταση είναι οι τραυματίες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 6:30 το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε ένα διαμέρισμα στον 11ο όροφο σε ένα κτήριο στη συνοικία Friedrichshain, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Ostbahnhof στο Βερολίνο.

Tέθηκε υπό έλεγχο σε περίπου τρεις ώρες, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βερολίνου, δήλωσε ότι ένας ένοικος του κτηρίου χρειάστηκε να πηδήξει από το παράθυρό του για να σωθεί.

«Η κατάσταση ήταν τρομακτική. Όμως ο άνθρωπος σώθηκε», είπε.

Διασώστες που ανταποκρίθηκαν στο σημείο εκκένωσαν άμεσα όλους τους ένοικους του κτηρίου, και μετέφεραν τους πέντε τραυματίες σε τοπικό νοσοκομείο.

Έως τώρα δεν έχει γίνει από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.