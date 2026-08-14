Μύκονος: Απάτες με δέματα αντικαταβολής - Πλήρωσε 45 ευρώ για κάτι που δεν είχε παραγγείλει

Θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε μία επιχειρηματίας της Μυκόνου η οποία παρέλαβε μέσω των ΕΛΤΑ ένα μικρό δέμα που είχε σταλεί με αντικαταβολή στο όνομά της πληρώνοντας 45 ευρώ.

Όταν άνοιξε το πακέτο βρήκε μέσα ένα τάπερ ευτελούς αξίας που ποτέ δεν είχε παραγγείλει και κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα κάποιου απατεώνα. Ήταν όμως αργά.

Όταν επισκέφθηκε το τοπικό γραφειο των ΕΛΤΑ για να καταγγείλει την απάτη και να ζητήσει πίσω τα χρήματά της, η απάντηση του υπαλλήλου ήταν πως από την στιγμή που άνοιξε το δέμα δεν μπορεί να της επιστραφεί το ποσό της αντικαταβολής και πως θα έπρεπε να πιο προσεκτική κατά την παραλαβή του.

Η γυναίκα που εξαπατήθηκε από έναν αποστολέα φάντασμα, όπως αποδείχτηκε, μίλησε στο Mykonos Live TV και περιέγραψε την περιπέτειά της καταγγέλλοντας ευθέως τα ΕΛΤΑ ότι κάνουν πλάτη στους επιτήδειους αφού θα καταθέσουν τα χρήματα της αντικαταβολής που εισέπραξαν στον λογαριασμό κάποιου που είναι απατεώνας.

Δείτε τι είπε στην κάμερα του τοπικού μέσου.

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