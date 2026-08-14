Χαρδαλιάς: «30 μήνες έργου στην Αττική με 352 παρεμβάσεις»

Στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, το 67,19% από 64 έργα έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαρδαλιάς: «30 μήνες έργου στην Αττική με 352 παρεμβάσεις»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε έργα προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ, με το 58,81% αυτών να έχει τεθεί σε υλοποίηση στα μέσα της θητείας.
  • Στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, το 67,19% από 64 έργα έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Υλοποιούνται 31 έργα οδικής ασφάλειας και 76 έργα για τη βελτίωση του πράσινου χώρου στην Αττική.
  • Περίπου 150.000 πολίτες ωφελούνται από κοινωνικές δομές της Περιφέρειας, ενώ 1.044 επιχειρήσεις υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος «Attiki On».
  • Η Περιφέρεια Αττικής κατέχει την πρώτη θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων μεταξύ περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων.
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Σε ένα νέο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού και 19 δευτερολέπτων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς συμπυκνώνει τα αποτελέσματα των πρώτων τριάντα μηνών σκληρής και συστηματικής δουλειάς.

Παραθέτοντας συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και μετρήσιμα αποτελέσματα, αποτυπώνει τη διαδρομή που έχει διανυθεί έως τα μέσα της θητείας, τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τον σχεδιασμό που προχωρά σε κάθε γειτονιά της Αττικής.

Το εύρος αυτής της προσπάθειας καταγράφεται σε 352 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ που αναπτύσσονται σε ολόκληρη την Αττική. Ένα συνεκτικό πρόγραμμα με έμφαση στις υποδομές, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την τοπική οικονομία, με παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου, από τις πυκνοκατοικημένες γειτονιές του κέντρου έως τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ήδη, στα μισά της θητείας, το 58,81% των δεσμεύσεων έχει τεθεί σε τροχιά υλοποίησης. Η πρόοδος αυτή αποδίδει το αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδιασμού, με προτεραιότητες που καθορίζονται βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε γειτονιάς και με διαρκή παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων.

Αντιπλημμυρική θωράκιση και μεγάλα έργα

Κομβική θέση στον σχεδιασμό κατέχει η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Από τα 64 αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό, το 67,19% έχει ήδη ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων που ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και συμβάλλει στην αντιμετώπιση χρόνιων ελλείψεων σε κρίσιμες υποδομές προστασίας.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται 21 μεγάλα μητροπολιτικά έργα που αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη του Λεκανοπεδίου. Παρεμβάσεις ευρύτερης εμβέλειας και μακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίες διαμορφώνουν τις υποδομές της επόμενης ημέρας και υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο για μια περισσότερο ασφαλή, λειτουργική, πράσινη και ανθεκτική Αττική.

31 έργα οδικής ασφάλειας και 76 για το πράσινο

Την ίδια στιγμή, προχωρούν 31 έργα οδικής ασφάλειας, με στόχο ασφαλέστερες μετακινήσεις για οδηγούς, πεζούς και επιβάτες, καθώς και 76 έργα για περισσότερο πράσινο και καλύτερες υποδομές.

Παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο και στην ποιότητα ζωής, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πόλεων και των κατοίκων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική συνοχή, με 150.000 συμπολίτες μας να ωφελούνται από τις κοινωνικές δομές που στηρίζει η Περιφέρεια Αττικής. Η ενίσχυση των μηχανισμών φροντίδας και υποστήριξης παραμένει βασική προτεραιότητα, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται με αποτελεσματικότητα στους πολίτες και στις οικογένειες που τους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στήριξη 1.044 επιχειρήσεων και πρωτιά στην απορρόφηση πόρων

Παράλληλα, 1.044 επιχειρήσεις στηρίζονται μέσω του προγράμματος «Attiki On», της δράσης του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διοχετεύει ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη στην τοπική αγορά και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.

Καθοριστική για την επιτάχυνση του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Η Περιφέρεια Αττικής, από την 8η θέση στην οποία βρισκόταν, έχει περάσει σήμερα στην 1η θέση πανελλαδικά ως προς την απορρόφησή τους, μεταξύ 22 περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη συστηματική προσπάθεια για την ενεργοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και τη διοχέτευσή τους σε παρεμβάσεις με συγκεκριμένο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

«Γιατί κάθε διαθέσιμο ευρώ πρέπει να γίνεται έργο. Και κάθε έργο πρέπει να αλλάζει την καθημερινότητα του απλού πολίτη, παντού, σε κάθε γειτονιά» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής στο βίντεο.

«Με το βλέμμα στην Αττική του 2030»

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της θητείας, η προσπάθεια περνά πλέον στην επόμενη φάση, με βασικές προτεραιότητες την επιτάχυνση των παρεμβάσεων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, το μετρήσιμο αποτέλεσμα και τη διαρκή λογοδοσία προς τους πολίτες.

«Τώρα περνάμε στην επόμενη φάση. Με σχέδιο, με συνέπεια, με αποτέλεσμα, με λογοδοσία. Με το βλέμμα στην Αττική του 2030. Δεν ζητάμε να κριθούμε απ’ όσα είπαμε, αλλά απ’ όσα θα έχουμε παραδώσει στους πολίτες της Αττικής» καταλήγει ο κ. Χαρδαλιάς.

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