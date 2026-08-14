Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν

Τα κανάλια ποντάρουν σε πρόσωπα και εκπομπές με στόχο να κερδίσουν την τηλεθέαση

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν
LIFESTYLE
3'
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  • Ο ΑΝΤ1 ανασχεδιάζει το πρωινό του με το «Καλημέρα Ελλάδα» υπό τη διεύθυνση των Άκη Παυλόπουλου και Βασίλη Χιώτη, μετά τις χαμηλές επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς.
  • Η Φαίη Σκορδά αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, με στόχο να αυξήσει την τηλεθέαση σε μια δύσκολη για το κανάλι περίοδο.
  • Το STAR αλλάζει την πρωινή του ζώνη, επενδύοντας σε ένα πολυμορφικό μαγκαζίνο με την Ζήνα Κουτσελίνη, που αναμένεται να δυσκολέψει τον ανταγωνισμό.
  • Ο ΣΚΑΪ επιστρέφει δυναμικά στη μυθοπλασία με τις σειρές «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», συνδυάζοντάς τες με δημοφιλή προγράμματα ψυχαγωγίας.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη στον ΣΚΑΪ, στοχεύοντας να κερδίσει σημαντικό μερίδιο τηλεθεατών μέσω ενός συνδυασμού ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
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«Κάθε πέρυσι και καλύτερα» λένε τα τελευταία χρόνια τα στελέχη των καναλιών, αφού ο ανταγωνισμός αποδεικνύεται αδυσώπητος και πλέον τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης αποτελούν σπάνιο φαινόμενο. Έτσι, με φόντο τη νέα χρονιά, οι ιθύνοντες έχουν σηκώσει μανίκια και επιστρατεύουν όλα τα δυνατά τους χαρτιά για να γυρίσουν την παρτίδα. Τα στοιχήματα, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι μεγάλα και μοναδικός κριτής θα είναι το κοινό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1 επιχειρείται ολικό ρεκτιφιέ. Ο ιστορικός τίτλος «Καλημέρα Ελλάδα», τελικά, όχι μόνο δεν αποσύρεται αλλά ανατίθεται στα χέρια δύο έμπειρων προσώπων που αποτελούν πρόσφατες μεταγραφές στο Μαρούσι. Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης καλούνται να διαχειριστούν μία εξαιρετικά απαιτητική ζώνη και ένα τεράστιο brand name, όπως είναι αυτό του «Καλημέρα Ελλάδα». Μετά τις χαμηλές πτήσεις της περσινής χρονιάς, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον το αν το νέο δίδυμο θα μπορέσει να φέρει πίσω στο κανάλι την χαμένη τηλεθέαση.

Παραμένοντας στο ίδιο μετερίζι, αλλά πηγαίνοντας στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ένα ακόμα ηχηρό όνομα προσγειώνεται για να αναλάβει κάτι που δεν έχει ξανακάνει και παράλληλα να «δώσει ξανά ζωή» σε μία ζώνη που δεν έχει ταιριάξει ιδιαίτερα στον ΑΝΤ1. Η Φαίη Σκορδά έχει δώσει τα χέρια με τους αντενικούς και θα προσπαθήσει να κερδίσει ένα σταθερό μερίδιο κοινού παρά τους σκληρούς αντιπάλους.

Το STAR είναι ένα από τα κανάλια που επενδύουν στο οικογενειακό κλίμα και δύσκολα αλλάζει συνήθειες. Φέτος, όμως, θα σχολιαστεί ιδιαίτερα για την πρωινή του ζώνη καθώς βάζει τέλος στην καθαρόαιμη ψυχαγωγία και επενδύει σε ένα πολυμορφικό μαγκαζίνο. Η εμπειρότατη και μαχητικότατη Ζήνα Κουτσελίνη, στην οποία οφείλουν την καριέρα τους πολλοί τηλεαστέρες, ξέρει όχι μόνο από κοινωνικά θέματα και ψυχαγωγία, αλλά κυρίως από μαραθωνίους. Έτσι, αναμένεται να βάλει δύσκολα στον ανταγωνισμό και να μοιράσει ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης.

Ο ΣΚΑΪ, με τη σειρά του, βουτά ξανά στα βαθιά της μυθοπλασίας έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος. Οι ιθύνοντες επιθυμούν να επενδύσουν σε σειρές και το χρυσό deal με τον Αντρέα Γεωργίου είναι ελπιδοφόρο. Ο παραγωγός-σκηνοθέτης με όλο το team του προσγειώνονται στην απογευματινή και βραδινή ζώνη του Φαλήρου, με τις παραγωγές «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Σε συνδυασμό με το «Voice» και το «Dragons’ Den», ο ΣΚΑΪ φιλοδοξεί να «χτίσει» μία ισχυρή σχέση με το κοινό της ψυχαγωγίας.

Από το Φάληρο στη Συγγρού και εκεί το στοίχημα αφορά στην πρωινή ζώνη. Η Σίσσυ Χρηστίδου, μία παρουσιάστρια που έχει αποδείξει την αξία της τα Σαββατοκύριακα, έρχεται με φόρα στο καθημερινό μέτωπο και σίγουρα οι αντίπαλοι θα ζοριστούν. Γνωρίζοντας καλά πώς να διαχειρίζεται θέματα ενημέρωσης, ξέροντας τι εστί ψυχαγωγία, μα κυρίως έχοντας τη δική της ταυτότητα, η Σίσσυ αναμένεται να κερδίσει ένα μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών.

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