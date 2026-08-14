Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη

Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν όλη τη νύχτα στα διάσπαρτα μέτωπα, με ενισχυμένα πεζοπόρα τμήματα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι οι ρίψεις από εναέρια μέσα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής παρουσίασε βελτίωση, με διάσπαρτες μικρές εστίες και αυξημένο κίνδυνο αναζωπυρώσεων λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 227 πυροσβέστες, 13 πεζοπόρα τμήματα, 57 οχήματα, καθώς και δυνάμεις από τη Μολδαβία και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.
  • Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον δύο σπίτια και καταστροφή πυροσβεστικών οχημάτων και ΙΧ, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά.
  • 481 πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης από την περιοχή, με τη συνδρομή Λιμενικού, Πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών.
  • Η Πυροσβεστική προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και σήμερα, με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω θυελλωδών ανέμων.
Snapshot powered by AI

Εμφανώς βελτιωμένη είναι το πρωί της Παρασκευής η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Η φωτιά δεν παρουσιάζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν δεκάδες μικρές εστίες, με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να παραμένει αυξημένος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη στα διάσπαρτα μέτωπα, με τις δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων να έχουν ενισχυθεί ώστε να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις και να τεθεί σταδιακά η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους σε μια χαράδρα, πίσω από το βουνό.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΒΗΡΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ισχυρές δυνάμεις όλη τη νύχτα

Στην περιοχή επιχειρούσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 227 πυροσβέστες, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ δύο ακόμη μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη ΔΙΚΑΦΚΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν σε διασπορά για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

«Η εικόνα είναι βελτιωμένη»

Σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ κατέφθαναν επιπλέον ενισχύσεις από Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων από όλη τη χώρα.

Όπως σημείωσε, «αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι βελτιωμένη».

Ζημιές σε σπίτια και οχήματα – Τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες

Η φωτιά έφτασε σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές και σε σπίτια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον δύο κατοικίες κάηκαν στη Σίβηρη.

Παράλληλα, καταστράφηκαν από τις φλόγες δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά ΙΧ, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν ο οικισμός της Σίβηρης και η παραλιακή περιοχή της Φούρκας και να πραγματοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και από τη θάλασσα.

481 άτομα απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης των πολιτών, 481 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης.

Από αυτά, 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Σάνη, ενώ άλλα 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, το SPEED RUNNER JET, τρία αλιευτικά, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΒΗΡΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Πυρκαγιά στη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική. Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Eurokinissi

Τέσσερα μηνύματα από το 112

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης και πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η αποστολή τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών από την ευρύτερη περιοχή.

Εκκενώθηκαν τόσο ο οικισμός της Σίβηρης όσο και η παραλιακή περιοχή της Φούρκας, ενώ αρκετοί πολίτες απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής στο Newsbomb, η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν ξερό δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων.

Από την πτώση προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι φέρεται να μετέδωσαν τη φωτιά στη δασική έκταση. Οι άνεμοι συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωσή της, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι κατοικημένες περιοχές.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος και σήμερα

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί ότι και σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν τόσο την εκδήλωση νέων πυρκαγιών όσο και την ταχύτατη εξάπλωσή τους.

260814.jpg

Για τον λόγο αυτό, οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπιστούν επιχειρησιακά με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που προβλέπεται για την Κατηγορία 5, ενώ το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε επιφυλακή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

07:26NEWSBOMB

Αχαΐα: Έναν χρόνο μετά τη φωτιά, οι πυρόπληκτοι ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Από Αγιατολάχ... υδραυλικός: Το επικό δώρο του Λευκού Οίκου στον Μάρκο Ρούμπιο για τα 55α γενέθλιά του

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου - «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Η σκηνή έντασης της Καρολίν Λέβιτ με τον Τραμπ και την ξανθιά βοηθό του, πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας για την αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο «χορός» των κατασκόπων στην Ευρώπη: Η Πολωνία απέτρεψε δολοφονία Αμερικανο-Ουκρανού πολίτη από τους Ρώσους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου

06:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

06:48NEWSBOMB

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου: Οι εορτασμοί και τα έθιμα στην Ελλάδα

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Αυγούστου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, κρίσιμη η σημερινή μέρα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Αυγούστου

04:50ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κατάσταση συναγερμού! Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 14 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, κρίσιμη η σημερινή μέρα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA - Έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο της δημοσιογράφου

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Η σκηνή έντασης της Καρολίν Λέβιτ με τον Τραμπ και την ξανθιά βοηθό του, πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας για την αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ