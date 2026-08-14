Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη

Snapshot Η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής παρουσίασε βελτίωση, με διάσπαρτες μικρές εστίες και αυξημένο κίνδυνο αναζωπυρώσεων λόγω ισχυρών ανέμων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 227 πυροσβέστες, 13 πεζοπόρα τμήματα, 57 οχήματα, καθώς και δυνάμεις από τη Μολδαβία και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον δύο σπίτια και καταστροφή πυροσβεστικών οχημάτων και ΙΧ, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά.

481 πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης από την περιοχή, με τη συνδρομή Λιμενικού, Πυροσβεστικής και ιδιωτικών σκαφών.

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και σήμερα, με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω θυελλωδών ανέμων. Snapshot powered by AI

Εμφανώς βελτιωμένη είναι το πρωί της Παρασκευής η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Η φωτιά δεν παρουσιάζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν δεκάδες μικρές εστίες, με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να παραμένει αυξημένος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη στα διάσπαρτα μέτωπα, με τις δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων να έχουν ενισχυθεί ώστε να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις και να τεθεί σταδιακά η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους σε μια χαράδρα, πίσω από το βουνό.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Ισχυρές δυνάμεις όλη τη νύχτα

Στην περιοχή επιχειρούσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 227 πυροσβέστες, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ δύο ακόμη μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη ΔΙΚΑΦΚΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν σε διασπορά για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

«Η εικόνα είναι βελτιωμένη»

Σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ κατέφθαναν επιπλέον ενισχύσεις από Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων από όλη τη χώρα.

Όπως σημείωσε, «αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι βελτιωμένη».

Ζημιές σε σπίτια και οχήματα – Τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες

Η φωτιά έφτασε σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές και σε σπίτια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον δύο κατοικίες κάηκαν στη Σίβηρη.

Παράλληλα, καταστράφηκαν από τις φλόγες δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά ΙΧ, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν ο οικισμός της Σίβηρης και η παραλιακή περιοχή της Φούρκας και να πραγματοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και από τη θάλασσα.

01 03 Πυρκαγιά στη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική. Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Πηγή: Eurokinissi 02 03 Πυρκαγιά στη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική. Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Πηγή: Eurokinissi 03 03 Πυρκαγιά στη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική. Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Πηγή: Eurokinissi

481 άτομα απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης των πολιτών, 481 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης.

Από αυτά, 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Σάνη, ενώ άλλα 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, το SPEED RUNNER JET, τρία αλιευτικά, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.

Πυρκαγιά στη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική. Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Eurokinissi

Τέσσερα μηνύματα από το 112

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης και πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η αποστολή τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών από την ευρύτερη περιοχή.

Εκκενώθηκαν τόσο ο οικισμός της Σίβηρης όσο και η παραλιακή περιοχή της Φούρκας, ενώ αρκετοί πολίτες απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής στο Newsbomb, η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν ξερό δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων.

Από την πτώση προκλήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι φέρεται να μετέδωσαν τη φωτιά στη δασική έκταση. Οι άνεμοι συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωσή της, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι κατοικημένες περιοχές.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος και σήμερα

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί ότι και σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν τόσο την εκδήλωση νέων πυρκαγιών όσο και την ταχύτατη εξάπλωσή τους.

Για τον λόγο αυτό, οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπιστούν επιχειρησιακά με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που προβλέπεται για την Κατηγορία 5, ενώ το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε επιφυλακή.

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