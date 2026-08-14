Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ Σχεδιάζουν χερσαίες επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική

Snapshot Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική και στην ξηρά, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα πλήγματα στη θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον συνεργάζεται με χώρες όπως ο Ισημερινός και η Κολομβία για κοινές επιχειρήσεις εναντίον οργανώσεων που χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα από το 2025, με τουλάχιστον 215 νεκρούς, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Η πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής» περιλαμβάνει περίπου 20 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, με το Μεξικό να μην συμμετέχει και την Κολομβία να αναμένεται να ενταχθεί.

Ειδικοί και νομικοί έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ζητήματα διεθνούς δικαίου. Snapshot powered by AI

Την επέκταση των επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και στην ξηρά σχεδιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με συμμάχους τους στη Λατινική Αμερική.

Την πρόθεση αυτή έκανε γνωστή ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, κατά την επίσκεψή του στον Παναμά, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον θέλει να αναπτύξει «επιχειρησιακές δυνατότητες» αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούνται ήδη εναντίον ταχύπλοων στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται ήδη με χώρες όπως ο Ισημερινός και η Κολομβία, με στόχο επιχειρήσεις εναντίον οργανώσεων που η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές».

«Όπου διακινείτε ναρκωτικά ή απειλείτε τον αμερικανικό λαό ή τους εταίρους μας, θα γίνετε στόχος», δήλωσε, απευθύνοντας σαφή προειδοποίηση προς τα καρτέλ.

Η «Ασπίδα της Αμερικής»

Οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής», μια συμμαχία με στόχο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Στο σχήμα συμμετέχουν περίπου 20 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, μεταξύ των οποίων η Αργεντινή, η Βολιβία, η Χιλή, ο Ισημερινός, η Ονδούρα και το Περού.

Η Κολομβία αναμένεται επίσης να ενταχθεί στη συμμαχία, ενώ το Μεξικό δεν συμμετέχει.

Πάνω από 200 νεκροί από τα πλήγματα στη θάλασσα

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό.

Στις επιχειρήσεις αυτές έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 215 άνθρωποι.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει δημόσια αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις περιπτώσεις που να τεκμηριώνουν ότι τα πλοία που στοχοποιήθηκαν μετέφεραν ναρκωτικά.

Παράλληλα, νομικοί και ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος εναντίον προσώπων που δεν συνιστούν άμεση απειλή για τις ΗΠΑ εγείρει σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου.