ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Συνεχίζεται η υποβολή ενστάσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών
Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 εκπαιδευτικών.
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- Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 εκπαιδευτικών.
- Στους κλάδους ΠΕ79.01 Μουσικής (διάφορες ειδικότητες) και ΠΕ04.03 Φυσιογνωστών δεν υπάρχουν υποψήφιοι.
- Οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.
- Η υποβολή ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 12 έως 21 Αυγούστου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
- Υποβλήθηκαν 36.192 αιτήσεις για την προκήρυξη 1ΓΕ/2026 και 94.220 αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΕ/2026.
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.
Σημειώνεται ότι στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2026 στους κλάδους ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ζουρνάς, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Δωδεκανήσου, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Μακεδονίας, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τούμπα και στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2026 στον κλάδο ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, δεν υπάρχουν υποψήφιοι.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 12 Αυγούστου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση
Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε:
Τα στατιστικά στοιχεία
Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά προκήρυξη έχουν ως εξής:
1ΓΕ/2026: 36.192 αιτήσεις ΠΕ
2ΓΕ/2026: 94.220 αιτήσεις ΠΕ
Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).
Σχετικοί Σύνδεσμοι
1ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026
2ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026
Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 1ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.
Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 2ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.
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