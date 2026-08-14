ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Συνεχίζεται η υποβολή ενστάσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 εκπαιδευτικών.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Συνεχίζεται η υποβολή ενστάσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
Snapshot
  • Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 εκπαιδευτικών.
  • Στους κλάδους ΠΕ79.01 Μουσικής (διάφορες ειδικότητες) και ΠΕ04.03 Φυσιογνωστών δεν υπάρχουν υποψήφιοι.
  • Οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.
  • Η υποβολή ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 12 έως 21 Αυγούστου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
  • Υποβλήθηκαν 36.192 αιτήσεις για την προκήρυξη 1ΓΕ/2026 και 94.220 αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΕ/2026.
Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Σημειώνεται ότι στην Προκήρυξη 1ΓΕ/2026 στους κλάδους ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ζουρνάς, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Δωδεκανήσου, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Μακεδονίας, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τούμπα και στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2026 στον κλάδο ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, δεν υπάρχουν υποψήφιοι.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 12 Αυγούστου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Κάντε "κλικ" στους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε:

Τα στατιστικά στοιχεία

Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά προκήρυξη έχουν ως εξής:

1ΓΕ/2026: 36.192 αιτήσεις ΠΕ

2ΓΕ/2026: 94.220 αιτήσεις ΠΕ

Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Σχετικοί Σύνδεσμοι

1ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

2ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 1ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 2ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Συνεχίζεται η υποβολή ενστάσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πλήρης στήριξη στη Νικόλ Μαλλιωτάκη για την επανεκλογή της – «Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ»

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δασμοί έως 100% σε εισαγόμενα drones – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Συνάντηση Μπιν Σαλμάν με τον επικεφαλής της CENTCOM – Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέα μεγάλη πυρκαγιά στη Λαντ – Απομακρύνθηκαν 400 κάτοικοι

00:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Όγδοος ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία στον πρώτο του ευρωπαϊκό τελικό

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street με ελπίδες για μείωση των επιτοκίων

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο εν πτήσει

23:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Έκτη η Στεφανίδη με εντυπωσιακό 4.60μ.

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 62χρονου από την Καλλιθέα

23:35NEWSBOMB

Επίθεση βανδάλων σε μνημείο - ορόσημο της Ουάσινγκτον: Αφροί και κόκκινο γκράφιτι στο σιντριβάνι

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

23:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και... ζημιά ενόψει Μπραν

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Eξαφάνιση 30χρονης από το Μοσχάτο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε εμπορικό κέντρο - Κατέρρευσε ασανσέρ - 3 νεκροί, 11 τραυματίες

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες στη Σίβηρη Χαλκιδικής - 446 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA - Έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο της δημοσιογράφου

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αυτό είναι το σημείο μηδέν όπου ξεκίνησε η φωτιά - Δέντρο έπεσε σε καλώδια, κάηκαν σπίτια - Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης, μάχη με τις αναζωπυρώσεις

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

22:19LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε γιατί την είχαν προειδοποιήσει να μην παντρευτεί τον Τομ Κρουζ

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: «Με ειδοποίησε η μητέρα του 17χρονου και γλιτώσαμε δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία»

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο εν πτήσει

23:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και... ζημιά ενόψει Μπραν

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πλήρης στήριξη στη Νικόλ Μαλλιωτάκη για την επανεκλογή της – «Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ»

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σωτήρια ήταν η επέμβαση ναυαγοσώστη σε πυροσβέστη που λιποθύμησε μέσα στη θάλασσα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αρκτική: Ξύπνησε πολική αρκούδα που κοιμόταν - Τώρα πρέπει να πληρώσει 4.550 ευρώ

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη συγκλονιστική μάχη για τον απεγκλωβισμό 481 ανθρώπων από τη Σίβηρη

18:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος - Πώς μια μετοχή «βύθισε» την περιουσία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ