Ryanair: Υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο εν πτήσει

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε πτήση της Ryanair, λίγο μετά την απογείωση από την Ελλάδα, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να παρασυρθεί μερικώς προς τα έξω.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της αμερικανικής Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), υπολείμματα πτηνού εντοπίστηκαν στον κινητήρα του Boeing 737 NG που ενεπλάκη στο περιστατικό της 10ης Ιουλίου.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, όταν παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα. Η αποκόλληση τμήματος του κινητήρα προκάλεσε θραύση σε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα να υπάρξει απώλεια πίεσης. Το πλήρωμα προχώρησε σε διαδικασία έκτακτης ανάγκης και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πτηνών μέσα σε έναν χρόνο

Η NTSB αναφέρει στην προκαταρκτική της έκθεση ότι το πλήρωμα είχε καταγράψει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πτηνών στον κινητήρα Νο 2 του αεροσκάφους κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αναφορές, είχαν εντοπιστεί υπολείμματα πτηνού. Ωστόσο, οι έλεγχοι συντήρησης που ακολούθησαν δεν είχαν εντοπίσει ζημιές στον κινητήρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία, ο συγκεκριμένος κινητήρας CFM είχε υποβληθεί σε επιθεώρηση τον περασμένο Μάιο, χωρίς να προκύψουν ευρήματα που να προκαλούν ανησυχία. Οι κινητήρες CFM κατασκευάζονται από κοινοπραξία της γαλλικής Safran και της αμερικανικής General Electric.

Η έρευνα εξετάζει πιθανές ομοιότητες με το δυστύχημα της Southwest

Η NTSB έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό και εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχει σύνδεση με προηγούμενα συμβάντα στα οποία εμπλέκονται παρόμοια μοντέλα κινητήρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο περιστατικό του Απριλίου του 2018, όταν κινητήρας αεροσκάφους της Southwest Airlines υπέστη σοβαρή βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης. Από το περιστατικό εκείνο έχασε τη ζωή του ένας επιβάτης, ο οποίος παρασύρθηκε μερικώς έξω από το αεροσκάφος μέσω παραθύρου.

Η NTSB σημειώνει ότι η ερευνητική ομάδα γνωρίζει προηγούμενα περιστατικά με παρόμοια μοντέλα κινητήρων, στα οποία είχαν προκληθεί ζημιές στις εισαγωγές αέρα ή στα καλύμματα των κινητήρων, καθώς και σε τμήματα της ατράκτου. Ωστόσο, η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση για το εάν υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες με το περιστατικό της Ryanair βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν πως το περιστατικό της Ryanair παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο της Southwest το 2018.

Η έρευνα της NTSB συνεχίζεται, με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε την αποκόλληση του τμήματος του κινητήρα και τη θραύση του παραθύρου.

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