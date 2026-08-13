Ryanair: Υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο εν πτήσει

Από το γεγονός τραυματίστηκε ένας Σέρβος επιβάτης 

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ryanair: Υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο εν πτήσει
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε πτήση της Ryanair, λίγο μετά την απογείωση από την Ελλάδα, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να παρασυρθεί μερικώς προς τα έξω.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της αμερικανικής Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), υπολείμματα πτηνού εντοπίστηκαν στον κινητήρα του Boeing 737 NG που ενεπλάκη στο περιστατικό της 10ης Ιουλίου.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, όταν παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα. Η αποκόλληση τμήματος του κινητήρα προκάλεσε θραύση σε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα να υπάρξει απώλεια πίεσης. Το πλήρωμα προχώρησε σε διαδικασία έκτακτης ανάγκης και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πτηνών μέσα σε έναν χρόνο

Η NTSB αναφέρει στην προκαταρκτική της έκθεση ότι το πλήρωμα είχε καταγράψει τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πτηνών στον κινητήρα Νο 2 του αεροσκάφους κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αναφορές, είχαν εντοπιστεί υπολείμματα πτηνού. Ωστόσο, οι έλεγχοι συντήρησης που ακολούθησαν δεν είχαν εντοπίσει ζημιές στον κινητήρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία, ο συγκεκριμένος κινητήρας CFM είχε υποβληθεί σε επιθεώρηση τον περασμένο Μάιο, χωρίς να προκύψουν ευρήματα που να προκαλούν ανησυχία. Οι κινητήρες CFM κατασκευάζονται από κοινοπραξία της γαλλικής Safran και της αμερικανικής General Electric.

Η έρευνα εξετάζει πιθανές ομοιότητες με το δυστύχημα της Southwest

Η NTSB έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό και εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχει σύνδεση με προηγούμενα συμβάντα στα οποία εμπλέκονται παρόμοια μοντέλα κινητήρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο περιστατικό του Απριλίου του 2018, όταν κινητήρας αεροσκάφους της Southwest Airlines υπέστη σοβαρή βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης. Από το περιστατικό εκείνο έχασε τη ζωή του ένας επιβάτης, ο οποίος παρασύρθηκε μερικώς έξω από το αεροσκάφος μέσω παραθύρου.

Η NTSB σημειώνει ότι η ερευνητική ομάδα γνωρίζει προηγούμενα περιστατικά με παρόμοια μοντέλα κινητήρων, στα οποία είχαν προκληθεί ζημιές στις εισαγωγές αέρα ή στα καλύμματα των κινητήρων, καθώς και σε τμήματα της ατράκτου. Ωστόσο, η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση για το εάν υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες με το περιστατικό της Ryanair βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν πως το περιστατικό της Ryanair παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο της Southwest το 2018.

Η έρευνα της NTSB συνεχίζεται, με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε την αποκόλληση του τμήματος του κινητήρα και τη θραύση του παραθύρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέα μεγάλη πυρκαγιά στη Λαντ – Απομακρύνθηκαν 400 κάτοικοι

00:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Όγδοος ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία στον πρώτο του ευρωπαϊκό τελικό

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street με ελπίδες για μείωση των επιτοκίων

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο εν πτήσει

23:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Έκτη η Στεφανίδη με εντυπωσιακό 4.60μ.

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 62χρονου από την Καλλιθέα

23:35NEWSBOMB

Επίθεση βανδάλων σε μνημείο - ορόσημο της Ουάσινγκτον: Αφροί και κόκκινο γκράφιτι στο σιντριβάνι

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

23:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και... ζημιά ενόψει Μπραν

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Eξαφάνιση 30χρονης από το Μοσχάτο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε εμπορικό κέντρο - Κατέρρευσε ασανσέρ - 3 νεκροί, 11 τραυματίες

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες στη Σίβηρη Χαλκιδικής - 446 άτομα απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου που προσφέρουν ανάσα δροσιάς στον καύσωνα

22:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα «ύψη» η επιβατική κίνηση 7μηνου στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ - Άνοδος 5,1% σε σχέση με το 2025

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 18χρονη Αυστραλή ανερχόμενο αστέρι του γκολφ - Κατέρρευσε σε τουρνουά στην Μπανγκόκ

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη συγκλονιστική μάχη για τον απεγκλωβισμό 481 ανθρώπων από τη Σίβηρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA - Έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο της δημοσιογράφου

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αυτό είναι το σημείο μηδέν όπου ξεκίνησε η φωτιά - Δέντρο έπεσε σε καλώδια, κάηκαν σπίτια - Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης, μάχη με τις αναζωπυρώσεις

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

22:19LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε γιατί την είχαν προειδοποιήσει να μην παντρευτεί τον Τομ Κρουζ

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: «Με ειδοποίησε η μητέρα του 17χρονου και γλιτώσαμε δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Υπολείμματα πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο εν πτήσει

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σωτήρια ήταν η επέμβαση ναυαγοσώστη σε πυροσβέστη που λιποθύμησε μέσα στη θάλασσα

23:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και... ζημιά ενόψει Μπραν

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη συγκλονιστική μάχη για τον απεγκλωβισμό 481 ανθρώπων από τη Σίβηρη

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ