«Ο άνθρωπος ήταν μισός έξω από το αεροπλάνο»: Νέα μαρτυρία για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση τρόμου

Με κενά μνήμης, έντονα συμπτώματα μετατραυματικού στρες και βαθιά ψυχολογικά τραύματα παραμένει ο 61χρονος Σέρβος επιβάτης που βρέθηκε στο επίκεντρο του εφιαλτικού περιστατικού στην πτήση της RyanAir από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία.

Δευτερόλεπτα τρόμου στον αέρα, όταν το παράθυρο της καμπίνας έσπασε και ο άνδρας βρέθηκε εκτεθειμένος έξω από το αεροσκάφος, με μία 33χρονη συνεπιβάτιδα να παλεύει με όλες της τις δυνάμεις για να τον κρατήσει ζωντανό. Η Ελένη Κεράνου περιγράφει τις δραματικές στιγμές που πάγωσαν τους επιβάτες, τις κραυγές, τις προσευχές και την αγωνία μέσα στην καμπίνα, όταν όλοι πίστεψαν πως δεν θα βγουν ζωντανοί.

«Ξαφνικά ακούω έναν πάρα πολύ δυνατό κρότο, με χτυπά κύμα αέρος, γυρνά το κεφάλι μου στα δεξιά και είδα τον άνθρωπο. Το δεξί πάνω μέρος του σώματός του βρισκόταν έξω από το παράθυρο και μέσα είχε μείνει μόνο η αριστερή πλευρά. Το πρόσωπό του είχε ζαρώσει. Όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το αεροπλάνο. Άνθρωποι προσεύχονταν, έκλαιγαν…», περιγράφει αρχικά.

Όπως περιγράφει ακόμη σοκαρισμένη από το θρίλερ που έζησε στον αέρα η Ελένη Κεράνου, «η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσα μόνη μου να τα καταφέρω (σ.σ. να τον σώσει), γι’ αυτό κι έβαζα όλη μου τη δύναμη να τον κρατήσω μέσα από το παράθυρο. Δεν τον άφηνα, γιατί σκεφτόμουν ότι θα φύγει».

Η 33χρονη εξηγεί ότι η πίεση από το εξωτερικό περιβάλλον ήταν τόσο ισχυρή, που δεν μπορούσε μόνη της να συγκρατήσει τον άνδρα. «Ζήτησα αμέσως βοήθεια. Ρωτούσα συνέχεια: “Είναι ζωντανός; Είναι ζωντανός;”. Η έννοια μου αυτή ήταν».

Προσφυγή στην αμερικανική δικαιοσύνη

Η 33χρονη, μαζί με τον 61χρονο Σέρβο και άλλους επιβάτες, αναμένεται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί, οι επιβάτες θα απευθυνθούν στην Αμερικανική Δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημιώσεις από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην πτήση. Παράλληλα θα προσφύγουν και στα ελληνικά ποινικά δικαστήρια.

Διαβάστε επίσης