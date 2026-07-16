Explainer: Γιατί έσπασε το παράθυρο στην πτήση-θρίλερ της Ryanair - Πόσο πιθανό είναι να ξανασυμβεί

Snapshot Το παράθυρο Boeing 737-800 σε πτήση της Ryanair έσπασε λόγω βλάβης και πτώσης συντριμμιών από τον δεξιό κινητήρα σε ύψος περίπου 16.000 ποδιών.

Ο επιβάτης Λιούμπισα Κάροβιτς παραλίγο να βγει έξω από το αεροπλάνο, αλλά σώθηκε επειδή φορούσε ζώνη ασφαλείας και μπλοκαρίστηκε η τρύπα από το σώμα του.

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά έχουν συμβεί και στο παρελθόν, με σοβαρές συνέπειες, όπως το θάνατο επιβάτη σε πτήση της Southwest Airlines το 2018.

Η ασφάλεια των αεροσκαφών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή συντήρηση, που δυσχεραίνεται από την ανάθεση εργασιών σε τρίτους.

Η βασική προφύλαξη σε περίπτωση σπασίματος παραθύρου είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας και η τήρηση των οδηγιών του πληρώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Snapshot powered by AI

Για τους επιβάτες που φοβούνται τις πτήσεις, ακούγεται σαν εφιάλτης, ενώ για τους υπόλοιπους θυμίζει απλά ταινία δράσης. Αλλά την περασμένη εβδομάδα, ένας επιβάτης παραλίγο να βγει έξω από ένα σπασμένο παράθυρο αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης . Ο Λιούμπισα Κάροβιτς επέβαινε σε πτήση της Ryanair-Air Malta που αναχωρούσε από τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα όταν το παράθυρο του Boeing 737-800 έσπασε, με αποτέλεσμα το κεφάλι και οι ώμοι του να παρασυρθούν μερικώς έξω από το αεροπλάνο. Η σύζυγός του και οι συνεπιβάτες του βοήθησαν να κρατηθεί μέσα.

Πώς συνέβη αυτό; Θα μπορούσε να επαναληφθεί;

Τι προκάλεσε το σπάσιμο του παραθύρου;Οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες, αλλά σύμφωνα με αναφορές επιβατών, το παράθυρο έσπασε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια μετά από βλάβη του δεξιού κινητήρα σε ύψος περίπου 16.000 ποδιών. Η Ryanair ανέφερε ότι η πτήση «επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση όταν ένα παράθυρο επιβάτη μετακινήθηκε εν πτήσει». Το περιστατικό έλαβε χώρα πάνω από τα Σκόπια, όπου οι αρχές δήλωσαν ότι το αεροπλάνο είχε κάνει στροφή «λόγω προβλήματος με τον δεξιό κινητήρα και την αποσυμπίεση της καμπίνας».

Γιατί δεν παρασύρθηκε εντελώς;

Οι επιβάτες δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι ο Κάροβιτς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του, κάτι που βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες. Τα αεροσκάφη έχουν μικρά παράθυρα και ένα σώμα ενήλικα θα μπορούσε να μπλοκάρει φυσικά την τρύπα σε περίπτωση που σπάσει ένα παράθυρο. Η πιο έντονη αναρρόφηση είναι επίσης σχετικά βραχύβια. «Η ροή του αέρα είναι ξαφνική και θα σταματήσει μόλις η πίεση μέσα στην καμπίνα είναι η ίδια με την πίεση έξω», δήλωσε ο Δρ Τζέισον Νάιτ, λέκτορας μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

Πόσο συχνό είναι αυτό το είδος περιστατικού;

Είναι εξαιρετικά σπάνιο – αλλά δυστυχώς όχι πρωτοφανές. Η τελευταία γνωστή φορά που ένας επιβάτης αναρροφήθηκε μερικώς από ένα σπασμένο παράθυρο – ή τεχνικά, ανατινάχθηκε, με τη σχετική δύναμη της πίεσης στην καμπίνα – ήταν το 2018 σε μια πτήση της Southwest Airlines που ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη στο Ντάλας. Παρά το γεγονός ότι την ανέσυραν πίσω στο αεροπλάνο άλλοι επιβάτες, η Τζένιφερ Ρίορνταν πέθανε .

Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες του πρόσφατου περιστατικού με την Ryanair παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, οι πρώτες αναφορές υποδηλώνουν ότι τμήματα ενός κατεστραμμένου κινητήρα έσπασαν το παράθυρο. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν ένα χαμένο πτερύγιο ανεμιστήρα. Το μοιραίο περιστατικό στο Southwest συνέβη σε ένα παρόμοιο μοντέλο Boeing 737 με κινητήρες τζετ κατασκευασμένους από την CFM, όπου ένα πτερύγιο ανεμιστήρα έσπασε και έσπασε εν συνεχεία το παράθυρο.

Ένα ολόκληρο πάνελ πόρτας έσκασε από ένα Boeing 737-Max σε μια πτήση της Alaska Air το 2024 , αλλά ευτυχώς τα διπλανά καθίσματα ήταν άδεια. Σε άλλα περιστατικά, οι πιλότοι έχουν φτάσει πολύ κοντά στο να αναρροφηθούν έξω από τα σύγχρονα αεροπλάνα μέσα από σπασμένα παρμπρίζ πιλοτηρίου.

Είναι θαύμα η επιβίωση από ένα τέτοιο περιστατικό;

Σε πρόσφατα γεγονότα, οι περισσότεροι φαίνεται να επέζησαν. Ο Κάροβιτς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύατα. Η σύζυγός του είπε ότι είχε αιμορραγία από τη μύτη και το στόμα , είχε σοβαρά τραυματισμένο χέρι και υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Ένας συγκυβερνήτης της Sichuan Airlines υπέστη μόνο κάταγμα στον καρπό του χεριού αφού πέρασε μέρος του από το παράθυρο ενός Airbus A319 στην Κίνα, λίγες μόνο εβδομάδες μετά το περιστατικό στο Southwest το 2018. Το 1990, ένας πιλότος της British Airways κρατήθηκε από τα πόδια του για 20 λεπτά αφότου έσκασε ένα παρμπρίζ λίγο μετά την απογείωση, καταφέρνοντας να επιβιώσει την ώρα που οι συνάδελφοί του πίστευαν ότι ήταν νεκρός. Ο πιλότος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και ψυχολογικά προβλήματα.

«Η υποξία είναι ο ένας κίνδυνος, ο άλλος είναι το σωματικό τραύμα και ο άλλος είναι το ψυχολογικό τραύμα, επειδή είναι ένα βαθιά σοκαριστικό γεγονός», δήλωσε ο δρ. Σάιμον Μπένετ, πιλότος και διευθυντής της μονάδας πολιτικής ασφάλειας και προστασίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ. «Αλλά μπορεί κανείς να επιβιώσει».

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο όταν σπάσει ένα παράθυρο;

Όσοι βρίσκονται κοντά στο παράθυρο και δεν φορούν ζώνη ασφαλείας διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά αν είναι αρκετά μικρόσωμοι για να περάσουν εύκολα από αυτό. Όσοι κάθονται στις σειρές μπροστά και πίσω τείνουν να προστατεύονται από τα καθίσματα. «Η μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα είναι μέσα από το ίδιο το παράθυρο, επομένως οποιοσδήποτε κοντά στο παράθυρο που θα μπορούσε να περάσει από το παράθυρο διατρέχει κίνδυνο, αλλά αυτά τα περιστατικά είναι πολύ σπάνια», δήλωσε ο Νάιτ. «Οι πόρτες είναι πολύ μεγαλύτερες από τα παράθυρα, επομένως οποιοσδήποτε κοντά σε μια πόρτα θα διατρέχει κίνδυνο, αλλά και πάλι αυτό θα ήταν ένα πολύ σπάνιο περιστατικό».

Πόσο επικίνδυνα μπορούν να είναι αυτά τα περιστατικά;

Τα αεροπλάνα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε περίπτωση που το παράθυρο σπάσει, αλλά η ξαφνική απώλεια πίεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα εάν το αεροπλάνο είναι παλιό ή δεν έχει συντηρηθεί καλά. Οι παλιοί σκελετοί μπορούν να συσσωρεύσουν πολλαπλά μικρά σπασίματα που γίνονται μια σημαντική αδυναμία όταν η άτρακτος υποστεί κραδασμούς. «Εάν επρόκειτο για έναν αρχαίο σκελετό που ήταν 25-30 ετών, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει άλλες λανθάνουσες βλάβες και θα μπορούσε να είχε προκληθεί εκρηκτική αποσυμπίεση και ολόκληρο το αεροσκάφος θα μπορούσε να χαθεί σε δευτερόλεπτα», είπε ο Μπένετ. «Ολόκληρη η άτρακτος μπορεί να σπάσει».

Γιατί συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα;

Θα χρειαστεί επίσημη έρευνα για να κατανοήσουμε τι συνέβη στην πτήση της Malta Air, αλλά ο Μπένετ ανησυχεί για την «εκθετική» αύξηση των αεροπορικών εταιρειών που αναθέτουν σε τρίτους την κατασκευή και τη συντήρηση. «Αυτό που μας διδάσκει η ιστορία είναι ότι το αδύναμο σημείο εδώ είναι η συντήρηση. Η υπεργολαβία καθιστά τον ποιοτικό έλεγχο πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί η ποιότητα ενός διασκορπισμένου συστήματος».

Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αν σπάσει ένα παράθυρο;

Η μόνη προφανής προφύλαξη σε ένα τόσο ασυνήθιστο αλλά ακραίο συμβάν, φαίνεται να είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας και η αποφυγή των καθισμάτων στο παράθυρο, ειδικά εκείνων στις σειρές δίπλα ή ακριβώς πίσω από τον κινητήρα. Το παράθυρο που έσπασε στην πτήση της Ryanair δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά φαίνεται να ήταν γύρω από τις θέσεις 12F, 14F ή 15F.

Μόλις συμβεί η άμεση εκρηκτική αποσυμπίεση, ο κίνδυνος να παρασυρθούν (ή να εκτοξευτούν) και άλλοι προς τα έξω κατά την παροχή βοήθειας είναι χαμηλός. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, είναι καλύτερο να ακούτε το πλήρωμα πτήσης: «Οι άνθρωποι στο θάλαμο διακυβέρνησης και στην καμπίνα είναι άψογοι επαγγελματίες, οπότε ακολουθήστε τις συμβουλές τους κατά γράμμα», είπε ο Μπένετ. « Όταν ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας στέκεται μπροστά σας πριν από την απογείωση και σας δείχνει πώς να φορέσετε ένα σωσίβιο, ακούστε το με προσοχή».

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