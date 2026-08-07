Φωτιά σε κατάστημα ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο - Εκκενώνεται προληπτικά πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής (7/8) σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών, επί της οδού Αριστοτέλους στον Άλιμο Αττικης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:30, το βράδυ της Παρασκευής.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο οχημα.

Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων των υπερκείμενων ορόφων.

Γινονται ενέργειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντός της επιχείρησης και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης στους υπερκείμενους ορόφους .

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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