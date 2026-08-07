Γλίτωσε από θαύμα: Η στιγμή που νταλίκα παρασύρει κάτω από τις ρόδες 12χρονο ποδηλάτη

Snapshot Ένας 12χρονος στη Βραζιλία παρασύρθηκε από ένα συρόμενο φορτηγό όταν το μπουφάν του πιάστηκε στα ελαστικά του οχήματος.

Το παιδί τραυματίστηκε με κάταγμα στον αριστερό καρπό και εκδορές, ενώ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, ο νεαρός σηκώθηκε και περπάτησε μετά το περιστατικό, λαμβάνοντας πρώτες βοήθειες από περαστικούς.

Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε το ατύχημα και ενημερώθηκε μόνο όταν είδε βίντεο από φίλο του, προσφέροντας να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού.

Η Στρατιωτική Αστυνομία διερευνά το περιστατικό και ο οδηγός ζήτησε τα στοιχεία επικοινωνίας της μητέρας του παιδιού. Snapshot powered by AI

Την τύχη με το μέρος του είχε ένας 12χρονος, στη Βραζιλία, ο οποίος παρασύρθηκε από ένα συρόμενο φορτηγό, με τα πλάνα να κόβουν την ανάσα.

Ο νεαρός βρισκόταν με το ποδήλατό του κατά μήκος ενός δρόμου σε πόλη της Κεντρικής Βραζιλίας, όταν ξαφνικά το μπουφάν του πιάστηκε σε ένα φορτηγό που περνούσε.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον μαθητή να παρασύρεται κάτω από τα τεράστια ελαστικά, ενώ το ποδήλατό του εκτοξεύεται στο πλάι.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη όταν το τεράστιο φορτηγό επιχείρησε να στρίψει, ενώ ο νεαρός επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι του.

Αρκετοί άξονες του τεράστιου φορτηγού πέρασαν δίπλα από το παιδί, μέχρι που αυτό πιάστηκε και εκτοξεύτηκε κάτω από τους τροχούς.

Το σώμα του φαίνεται να σύρθηκε κατά μήκος του οδοστρώματος από το τεράστιο φορτηγό.

Κατά θαυμαστό τρόπο, ο νεαρός δεν έπαθε απολύτως τίποτα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε περπατώντας, ενώ το προσωπικό από ένα κοντινό φαρμακείο έσπευσε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στον τόπο του συμβάντος, πιθανότατα επειδή δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, το αγόρι είχε υποστεί κάταγμα στον αριστερό καρπό του και μερικές εκδορές στον αγκώνα του, ενώ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έμαθε για το ατύχημα μόνο όταν ένας φίλος του έστειλε ένα βίντεο της σύγκρουσης. Επικοινώνησε με τη Στρατιωτική Αστυνομία και εξήγησε ότι έφυγε επειδή δεν είχε ιδέα ότι είχε χτυπήσει κάποιον. Το παιδί όπως είπε, στεκόταν σε τυφλό σημείο πίσω από τον καθρέφτη του. Ο οδηγός του φορτηγού ζήτησε από την αστυνομία τα στοιχεία επικοινωνίας της μητέρας. Είπε ότι θα στηρίξει την οικογένεια και προσφέρθηκε να καλύψει τα έξοδα της ιατρικής περίθαλψης του αγοριού. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.