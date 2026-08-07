ΠΑΟΚ: Τέλος στην ταλαιπωρία για τον Μεϊτέ, υπεβλήθη σε επέμβαση για το πρόβλημα στο ισχίο

Ο Σουαλιό Μεϊτέ υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο ισχίο από τα μισά της περασμένης σεζόν και λίγο αργότερα, έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ.

Σε σημερινή του δημοσίευση (07/08) στα κοινωνικά δίκτυα, ευχαρίστησε τόσο την ιατρική ομάδα του «δικεφάλου του Βορρά», όσο και τους φίλους της ομάδας για τη στήριξη.

Ο Γάλλος μέσος προσπάθησε να αποφύγει το νυστέρι και συμβουλεύτηκε δικό του γιατρό στην πατρίδα του. Τότε αποφάσισε να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Οι μαγνητικές έδειξαν ότι το πρόβλημα παρέμενε και συνεπώς, όλα οδήγησαν στο χειρουργείο.

«Μία σύντομη ενημέρωση. Η επέμβαση πήγε καλά, ευχαριστώ τον γιατρό και ολόκληρη την ιατρική ομάδα για τη δουλειά τους. Τώρα, θα μείνω εκτός δράσης για μερικούς μήνες, όμως, στόχος μου είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα που με ταλαιπωρούν και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μου έστειλαν μηνύματα στήριξης τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσω εκατονταπλάσια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.