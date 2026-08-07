Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μαδέρα, στο πεντάστερο ξενοδοχείο Savoy Palace, με τιμές διαμονής περίπου 1.300 ευρώ τη βραδιά στο αποκλειστικό τμήμα The Reserve.

Η γαμήλια τελετή θα γίνει στον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ και η δεξίωση πιθανόν στο πολυτελές ξενοδοχείο, που διαθέτει ιδιωτικούς χώρους, πισίνες, spa και βραβευμένα εστιατόρια.

Το ζευγάρι έχει πέντε παιδιά και η Τζορτζίνα αναλαμβάνει και την ανατροφή του 16χρονου Κριστιάνο Τζούνιορ, ενώ ο Ρονάλντο έχει την αποκλειστική επιμέλειά του.

Ο Ρονάλντο επέλεξε να παντρευτεί στη Μαδέρα, τόπο καταγωγής του, με έντονο συμβολικό χαρακτήρα λόγω των δύσκολων παιδικών του χρόνων εκεί.

Ο αρραβώνας ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2022 με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 2016 όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη. Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μαδέρα, το νησί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ρονάλντο και η σύντροφός του επέλεξαν, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, το πεντάστερο Savoy Palace στο Φουντσάλ για να γιορτάσουν τον γάμο τους, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία κοινής πορείας και την απόκτηση πέντε παιδιών.

Ο γάμος θα τελεστεί στην εκκλησία στον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ, που βρίσκεται στην ιστορική καρδιά της πρωτεύουσας της Μαδέρας και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 800 καλεσμένους.

Μετά το «ναι», ο 41χρονος ποδοσφαιριστής και η 32χρονη influencer θα μεταβούν στο πολυτελές ξενοδοχείο, το οποίο απέχει μόλις πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο ή περίπου ένα τέταρτο με τα πόδια από τον ναό. Το συγκρότημα διαθέτει έξι πισίνες, υπερσύγχρονο spa, πανοραμική θέα στον Ατλαντικό, βραβευμένα εστιατόρια και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 24ωρη βάση.

Ο Ρονάλντο και η οικογένειά του έχουν φιλοξενηθεί και στο παρελθόν στο Savoy Palace και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιλέγουν πάντα το The Reserve, το αποκλειστικό «ξενοδοχείο μέσα στο ξενοδοχείο», που καταλαμβάνει τους τελευταίους ορόφους του συγκροτήματος. Οι τιμές διαμονής ξεκινούν από περίπου 1.100 λίρες (περίπου 1300 ευρώ) ανά διανυκτέρευση.

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Το πολυτελές «ξενοδοχείο μέσα στο ξενοδοχείο»

Οι ένοικοι του The Reserve απολαμβάνουν ιδιωτικούς χώρους, όπως το Jacarandá Lounge & Club, το οποίο διαθέτει rooftop infinity pool, σολάριουμ, αποκλειστικούς χώρους εστίασης και προσωπικό μπάτλερ. Εκεί εκτιμάται ότι θα φιλοξενηθούν ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα μαζί με συγγενείς και φίλους για τον εορτασμό του γάμου τους, παρότι σε μικρή απόσταση βρίσκεται και η εντυπωσιακή επταώροφη πολυτελής έπαυλη του ποδοσφαιριστή με θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το ζευγάρι μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει τη γαμήλια δεξίωση σε έναν από τους εντυπωσιακούς χώρους του ξενοδοχείου, από τη μεγαλοπρεπή Grand Ballroom, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.000 καλεσμένους, μέχρι τους ατμοσφαιρικούς rooftop χώρους Galáxia, με θέα που κόβει την ανάσα.

Η εμπειρία πολυτέλειας ξεκινά ήδη από την είσοδο του Savoy Palace. Τους ενοίκους υποδέχονται οι θυρωροί του ξενοδοχείου, ενώ δεσπόζει ένας μεταλλικός πολυέλαιος ύψους περίπου δέκα μέτρων, κάτω από τον οποίο βρίσκονται εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις.

Περνώντας από το κομψό μπαρ του ξενοδοχείου, όπου τις απογευματινές ώρες πιανίστας δημιουργεί ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική, ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα μπορούν να κατευθυνθούν μέσω της χαρακτηριστικής κυκλικής σκάλας προς την εντυπωσιακή πισίνα μήκους 18 μέτρων.

Εάν οι εορτασμοί διαρκέσουν ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν στις oversized ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα, απολαμβάνοντας ζωντανή μουσική και τη μοναδική θέα.

Το ζευγάρι μπορεί επίσης να επιλέξει μια βουτιά στη θάλασσα, καθώς το Savoy Palace συνδέεται με το γειτονικό πεντάστερο Savoy Royal, με κοινή πρόσβαση στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις.

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Σουίτες με θέα τον ωκεανό

Στο εσωτερικό του ξενοδοχείου, που διαθέτει 352 δωμάτια, οι σουίτες προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στον ωκεανό, ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, ξεχωριστά μπάνια για εκείνον και εκείνη, αλλά και ειδικό «μενού μαξιλαριών», ώστε κάθε επισκέπτης να επιλέγει το ιδανικό υλικό και άρωμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Στην ταράτσα του ξενοδοχείου, με την πανοραμική θέα 360 μοιρών προς τη Μαδέρα και τον Ατλαντικό Ωκεανό, οι καλεσμένοι του γάμου θα μπορούν να απολαύσουν το γαμήλιο δείπνο στο πολυτελές εστιατόριο Galáxia Seafood.

Υπό την επιμέλεια του σεφ Ρομπέρτο Μπάρος, το μενού υπόσχεται ένα γαστρονομικό ταξίδι βασισμένο στις τοπικές γεύσεις της Μαδέρας, μέσα από μια σύγχρονη δημιουργική προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ζευγάρι αναμένεται να εκμεταλλευτεί το εντυπωσιακό σκηνικό της infinity pool με θέα τον Ατλαντικό, προκειμένου να απαθανατίσει τις πιο ξεχωριστές στιγμές του γάμου του.

Παράλληλα, οι μικροί καλεσμένοι θα έχουν στη διάθεσή τους τον ειδικά διαμορφωμένο παιδότοπο του Savoy Palace, με παιχνίδια και δραστηριότητες που προσφέρουν δημιουργική απασχόληση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την Αλάνα και την Μπέλα, ενώ είναι επίσης γονείς των διδύμων Εύα Μαρία και Ματέο, που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας.

Η Τζορτζίνα έχει ακόμη έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικογένεια, καθώς μεγαλώνει και τον 16χρονο Κριστιάνο Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του Πορτογάλου άσου, του οποίου η βιολογική μητέρα παραμένει εκτός δημοσιότητας, ενώ ο Ρονάλντο έχει την αποκλειστική επιμέλειά του.

Μετά τις γαμήλιες εκδηλώσεις, το ζευγάρι ενδέχεται να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης στο εντυπωσιακό spa του ξενοδοχείου, το οποίο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα κέντρα ευεξίας της Ευρώπης.

Οι εγκαταστάσεις του θυμίζουν «υπόγειο» καταφύγιο ευεξίας, με σήραγγες, σπηλιές και υδάτινα στοιχεία που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας. Οι διαθέσιμες θεραπείες φτάνουν τις 26 επιλογές, από εξειδικευμένα μασάζ έως πολυτελείς περιποιήσεις προσώπου και υπηρεσίες αισθητικής.

Ο Ρονάλντο, γνωστός για τη μεγάλη αφοσίωσή του στη φυσική κατάσταση, θα έχει φυσικά στη διάθεσή του και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο του ξενοδοχείου, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο και διαθέτει ολυμπιακές μπάρες, σύγχρονα όργανα ενδυνάμωσης και τελευταίας γενιάς μηχανήματα καρδιοαναπνευστικής άσκησης.

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Η ιδιαίτερη σχέση του Ρονάλντο με τη Μαδέρα

Η Μαδέρα κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο Φουντσάλ βρίσκεται το διάσημο χάλκινο άγαλμά του, που αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα για τους επισκέπτες του νησιού.

Παράλληλα, το όνομά του φέρει το ξενοδοχείο Pestana CR7 Funchal Hotel, ενώ στη γενέτειρά του λειτουργεί και το προσωπικό του μουσείο, το Museu CR7, αφιερωμένο στη σπουδαία ποδοσφαιρική του καριέρα.

Παρά την περιουσία του, που εκτιμάται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, η επιλογή του να παντρευτεί στη Μαδέρα έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Εκεί πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, μεγαλώνοντας σε συνθήκες φτώχειας και μοιραζόμενος ένα μικρό δωμάτιο με τα αδέλφια του.

Σε ηλικία μόλις 11 ετών εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κάνοντας το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς τη σπουδαία καριέρα που ακολούθησε.

Ο Πορτογάλος σταρ είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι επιθυμούσε να παντρευτεί την Τζορτζίνα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε στη φάση των «16».

Σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να φτάσω στον γάμο μου έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Θα την παντρευτώ γιατί πιστεύω πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Όχι μόνο επειδή είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά επειδή είναι ο άνθρωπος που αγαπώ περισσότερο από κάθε άλλον.»

Η πρόταση γάμου του Ρονάλντο και το εντυπωσιακό μονόπετρο

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο, ύστερα από οκτώ χρόνια σχέσης.

Η Τζορτζίνα ανακοίνωσε τον αρραβώνα μέσω Instagram, δημοσιεύοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα: «Yes, I do».

Ο Ρονάλντο αποκάλυψε αργότερα ότι η πρόταση γάμου έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα.

«Ήταν περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Οι κόρες μας κοιμόντουσαν. Ένας φίλος μου είχε δώσει το δαχτυλίδι και, τη στιγμή που το πρόσφερα στην Τζορτζίνα, μπήκαν στο δωμάτιο δύο από τα παιδιά μου λέγοντας: "Μπαμπά, θα δώσεις το δαχτυλίδι στη μαμά και θα της ζητήσεις να σε παντρευτεί;"».

Όπως είπε, εκείνη η στιγμή τού φάνηκε απόλυτα σωστή. «Ήξερα ότι κάποια μέρα θα της έκανα πρόταση γάμου, αλλά δεν είχα σχεδιάσει να συμβεί εκείνο το βράδυ. Όλα όμως έμοιαζαν ιδανικά.»

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι αφιέρωσε πολύ χρόνο μέχρι να βρει το ιδανικό μονόπετρο. «Μου είχε πει ότι ονειρευόταν ένα πραγματικά ξεχωριστό διαμάντι. Δούλεψα σκληρά και τελικά βρήκα ακριβώς αυτό που αγαπά.»

Η γνωριμία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2016, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη και τράβηξε την προσοχή του Πορτογάλου αστέρα.

Το 2022 μετακόμισαν στη Σαουδική Αραβία, μετά τη μεταγραφή του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ, με συμβόλαιο-μαμούθ που αγγίζει τα 175 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Σήμερα ο Ρονάλντο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, ενώ, εκτός από το τεράστιο συμβόλαιό του, διαθέτει και μετοχική συμμετοχή στην Αλ Νασρ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ήδη τεράστια περιουσία του.

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