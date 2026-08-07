Χανιά: Το δημόσιο «ευχαριστώ» πατέρα 13χρονου που δαγκώθηκε από φίδι - Η ανάρτηση του Γεωργιάδη

Στο μήνυμά του, ο πατέρας εκφράζει, εκ μέρους του γιου του και ολόκληρης της οικογένειάς τους, την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του προς την ιατρική ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Μίλτος Τσεκούρας

Χανιά: Το δημόσιο «ευχαριστώ» πατέρα 13χρονου που δαγκώθηκε από φίδι - Η ανάρτηση του Γεωργιάδη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πατέρας του 13χρονου που δαγκώθηκε από φίδι στα Χανιά ευχαριστεί δημόσια το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για την άριστη φροντίδα.
  • Ευχαριστεί επίσης τον γιατρό και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν άμεσα το παιδί στο νοσοκομείο.
  • Τονίζεται η άμεση ανταπόκριση, ο επαγγελματισμός και η ψυχραιμία των διασωστών σε μια αγχωτική στιγμή.
  • Ο 13χρονος Όρι ζήτησε να μεταφερθούν οι προσωπικές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν στη διάσωσή του και νοσηλεία του.
  • Η οικογένεια παρακαλεί για την κοινοποίηση του μηνύματος ως ένδειξη αναγνώρισης προς τους εμπλεκόμενους στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.
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Το δημόσιο «ευχαριστώ» του πατέρα του 13χρονου αγοριού που δαγκώθηκε από φίδι στην παραλία Αφράτα, στα Χανιά, προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ και το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ανέδειξε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε στο Parakritika.gr, υπογράφεται από τον Ντρόρ Ντέκελ, πατέρα του 13χρονου Όρι Ντέκελ, ο οποίος στις 31 Ιουλίου δέχθηκε δάγκωμα από φίδι στην παραλία Αφράτα.

Στο μήνυμά του, ο πατέρας εκφράζει, εκ μέρους του γιου του και ολόκληρης της οικογένειάς τους, την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του προς την ιατρική ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για την «άριστη, επαγγελματική, ανθρώπινη και καθησυχαστική φροντίδα» που προσέφερε στο παιδί.

Παράλληλα, ευχαριστεί τον γιατρό και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην παραλία και μετέφεραν άμεσα τον 13χρονο στο νοσοκομείο.

«Η άμεση ανταπόκρισή τους, ο επαγγελματισμός και η ψυχραιμία τους μάς έδωσαν ένα μεγάλο αίσθημα ασφάλειας σε μια ιδιαίτερα αγχωτική στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει ακόμη, ο ίδιος ο Όρι τού ζήτησε να μεταφέρει τις προσωπικές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν στη διάσωσή του και στη νοσηλεία του.

Η επιστολή καταλήγει με την παράκληση της οικογένειας να κοινοποιηθεί το μήνυμα, ως μια ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

«Ο Όρι μού ζήτησε ιδιαίτερα να μεταφέρω τις προσωπικές του ευχαριστίες σε όλους όσοι τον βοήθησαν. Θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν μπορούσατε να κοινοποιήσετε αυτό το ευχαριστήριο μήνυμά μας», αναφέρει ο Ντρόρ Ντέκελ, κλείνοντας την επιστολή του.

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