Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές; Ημερομηνίες και πρόσωπα

Η μεγάλη επιστροφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές; Ημερομηνίες και πρόσωπα
LIFESTYLE
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Οι τηλεαστέρες των πρωινών ψυχαγωγικών και infotainment εκπομπών απολαμβάνουν τα μπάνια τους σε κοσμοπολίτικους προορισμούς, όμως οι ομάδες των εκπομπών τους και τα στελέχη των καναλιών αναμένεται σύντομα να πιάσουν δουλειά για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, τα άτομα έχουν «κλειδώσει» και οι ιθύνοντες έχουν αποφασίσει ότι η μάχη θα ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Χαρακτηριστικά, ALPHA, ANT1, STAR και MEGA έχουν προγραμματίσει τα πρωινά μαγκαζίνο να βγουν στον αέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, ελαφρώς καθυστερημένα σε σχέση με πέρυσι.

Έτσι, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα υποδεχτεί το κοινό στο πρώτο «Happy Day» της σεζόν την τρίτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 14η χρονιά στον ALPHA για να κάνει τα πρωινά πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy!

Ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, παραμένουν στις θέσεις τους και θα σχολιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Ο Δήμος Βερύκιος, παρά τις φήμες που τον ήθελαν να σκέφτεται τη μετακίνησή του στο MEGA, θα μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας, με ανάλυση και πληροφορίες για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας παραμένει η Μαίρη Παλιαλέξη. Η προαναφερθείσα θα δώσει τη σκυτάλη, την ίδια ημέρα, στις 10.00, στην καλή της φίλη Κατερίνα Καινούργιου.

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Η Κατερίνα Καινούργιου

Η παρουσιάστρια θα κρατά συντροφιά με τη «Super Κατερίνα», με σκοπό να συνεχίσει την περσινή μεγάλη επιτυχία. Η εκπομπή παραμένει πιστή στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα της, συνδυάζοντας lifestyle νέα αλλά και ενημέρωση με ουσία όποτε υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Στο πλευρό της και τη νέα σεζόν θα βρίσκονται ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα.

Το στοίχημα στο STAR είναι μεγάλο και την 21η Σεπτεμβρίου η Ζήνα Κουτσελίνη θα κάνει πρεμιέρα με τη νέα της εκπομπή. Η τηλεοπτική πρόταση θα συνδυάζει τον κοινωνικό και ενημερωτικό χαρακτήρα με νέες θεματικές, χρηστική πληροφορία και επιλεγμένα στοιχεία ψυχαγωγίας. Η παρουσιάστρια, με τη μακρά εμπειρία, ήδη δουλεύει σκληρά το νέο φορμάτ, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για τον τίτλο και τα πρόσωπα που θα βρεθούν πλάι της. Αλέξανδρος Καλαφάτης, Γρηγόρης Γκουντάρας και Λιλή Πυράκη, φαίνεται ότι ήδη έχουν «κλειδώσει».

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Η Ζήνα Κουτσελίνη

Μεγάλη είναι η πρόκληση και για τη Σίσσυ Χρηστίδου, που μετακινείται από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή αρένα. Η πρώτη επίσημη του μαγκαζίνο αναμένεται επίσης στις 21 Σεπτεμβρίου, με τη συνταγή να παραμένει ίδια. Καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, η παρουσιάστρια θα έχει στο πλευρό της τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κωνσταντίνο Βασάλο.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου

Όσον αφορά στην ΕΡΤ1; Η δημόσια τηλεόραση κάνει την έκπληξη και θα βγάλει στον αέρα τις πρωινές της εκπομπές στις 7 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, θα βάζει τους τηλεθεατές σε ρυθμούς χαράς, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που κάνουν την κάθε μέρα να ξεκινά όμορφα. Τη σκυτάλη θα παίρνει και πάλι το «Πρωίαν σε είδον».

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