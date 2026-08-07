Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Ελεύθερος Τύπος: "ΑΕΡΑΣ" πάνω από 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις
Η Καθημερινή: "Τίποτα δεν έμεινε όρθιο"
Τα Νέα: Εμβόλιο νέας γενιάς
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
16:00 ∙ WHAT THE FACT
Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»
11:15 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος