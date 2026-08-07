Θαλάσσια ρύπανση στη Δραπετσώνα – Συνελήφθη ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου

Κηλίδες πετρελαίου εντοπίστηκαν στον όρμο Κράκαρη και έξω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Θαλάσσια ρύπανση στη Δραπετσώνα – Συνελήφθη ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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  • Εντοπίστηκαν κηλίδες πετρελαίου στον όρμο Κράκαρη και έξω από το λιμάνι του Πειραιά, προκαλώντας θαλάσσια ρύπανση.
  • Η ρύπανση περιορίστηκε εντός πλωτού απορροφητικού φράγματος και αντιμετωπίστηκε με μηχανικές αναδεύσεις και πλωτά μέσα απορρύπανσης.
  • Ελήφθησαν δείγματα από το σημείο ρύπανσης και από δεξαμενή του πλοίου για εργαστηριακή εξέταση.
  • Συνελήφθη ο 59χρονος πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου που αναγνώρισε την ευθύνη για τη ρύπανση.
  • Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.
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Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή κατάλοιπα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας και ειδικότερα στον όρμο Κράκαρη.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και πλοίο απορρύπανσης του Λιμενικού Σώματος. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε περιορισμένη ρύπανση ιριδίζουσας μορφής, έκτασης περίπου πέντε τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσα σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και την προβλήτα της εγκατάστασης.

Η ρύπανση είχε ήδη περιοριστεί εντός του πλωτού απορροφητικού φράγματος.

Κηλίδες και έξω από το λιμάνι του Πειραιά

Κατά τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής εντοπίστηκαν επίσης διάσπαρτες κηλίδες πετρελαιοειδών, συνολικής έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, έξω από το λιμάνι του Πειραιά και κοντά στα έργα επέκτασής του.

Για την αντιμετώπισή τους πραγματοποιήθηκαν μηχανικές αναδεύσεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και πλωτά μέσα ιδιωτικής αντιρρυπαντικής εταιρείας. Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Από τα σημεία της ρύπανσης, καθώς και από δεξαμενή του πλοίου, ελήφθησαν δείγματα, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση.

Συνελήφθη ο πλοίαρχος

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο 59χρονος πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου, καθώς, σύμφωνα με το Λιμενικό, ανέλαβε την ευθύνη για τη ρύπανση έκτασης πέντε τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

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