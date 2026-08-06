ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις €38,1 εκατ. σε κτηνοτρόφους για ευλογιά, πανώλη και αφθώδη πυρετό

Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Όπως αναγράφεται στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το μέτρο αφορά παραγωγούς με εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε υποχρεωτικά στο πλαίσιο των κτηνιατρικών μέτρων ή οι οποίοι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των εκμεταλλεύσεών τους λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί.