Συρία: Έκρηξη σε μίνι λεωφορείο έξω από τη Δαμασκό - Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

Snapshot Δύο άτομα σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε μίνι λεωφορείο στην Τζαραμάνα, προάστιο της Δαμασκού.

Κανένα κόμμα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση μέχρι στιγμής.

Το κρατικό πρακτορείο SANA ανέφερε ότι οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και την περισυλλογή στοιχείων στο σημείο της έκρηξης.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη και συνέβη λίγο μετά από δήλωση τοπικών ηγετών που επιβεβαίωναν την ενότητα της Συρίας.

Εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σοβαρές ζημιές στο μίνι λεωφορείο και συντρίμμια γύρω από την περιοχή της έκρηξης. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη σε μίνι λεωφορείο επιβατών στην Τζαραμάνα, ένα προάστιο της Δαμασκού, το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya αρχικά μετέδωσε ότι ο μηχανισμός εξερράγη μέσα στο μίνι λεωφορείο, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα αριθμό θυμάτων ή περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της έκρηξης.

🚨 #Jaramana | #Update: Media sources report that at least three people have been killed and dozens injured after IED detonated on a passenger bus in Jaramana, a predominantly Druze and Christian area of #Damascus. https://t.co/51elUl7bnb pic.twitter.com/q92e3FkfHq — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) August 6, 2026

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών και οι αρχές ασφαλείας δεν είχαν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση κατά τη στιγμή της δημοσίευσης και καμία ομάδα δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, επικαλούμενο τη Διεύθυνση Παραπομπών, Ασθενοφόρων και Επειγόντων Περιστατικών του υπουργείου Υγείας, ανέφερε αργότερα ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν στην έκρηξη.

Το SANA ανέφερε ότι ασθενοφόρα, εγκληματολογικές ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, προσωπικό Πολιτικής Άμυνας και πληρώματα της Συριακής Αραβικής Ερυθράς Ημισελήνου συνέχισαν να εργάζονται στο σημείο. Το κατεστραμμένο μίνι λεωφορείο απομακρύνεται με γερανό, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι τεχνικές εξετάσεις και η έρευνα.

الغريب حصل الأنفجار في جرمانا بعد بيان وجهاء المدينة أن بوصلتهم الدولة السورية والوطن الموحد هل هو حدث عرضي او حكمت الهجري مسؤول عن التفجير هذا pic.twitter.com/rIhMM7hQ7E — Wolverine (@Wolveri07681751) August 6, 2026

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μίνι λεωφορείο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με συντρίμμια διάσπαρτα στον δρόμο και μπροστά από κοντινά κτίρια κατοικιών.

Η αιτία της έκρηξης παραμένουν ασαφής. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya σημείωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην πολυεθνική πόλη Τζαραμάνα λίγο αφότου οι τοπικοί σεΐχηδες και οι ηγέτες της κοινότητας εξέδωσαν δήλωση με την οποία επιβεβαιώνουν την ενότητα της Συρίας και απορρίπτουν τις εκκλήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πολιτική ειρήνη.

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