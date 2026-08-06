Ο Κουτσαμπαδιανός: Ο κρητικός χορός της λεβεντιάς που γεννήθηκε μέσα από μια πληγή
Ο χορός που γεννήθηκε από το θάρρος ενός τραυματισμένου καπετάνιου
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Πολλοί χοροί της Κρήτης δεν δημιουργήθηκαν απλώς ως μια σειρά από βήματα, αλλά γεννήθηκαν μέσα από αφηγήσεις, βιώματα, δυσκολίες και ιστορίες ανθρώπων.
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