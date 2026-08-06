Ο Κουτσαμπαδιανός: Ο κρητικός χορός της λεβεντιάς που γεννήθηκε μέσα από μια πληγή

Πολλοί χοροί της Κρήτης δεν δημιουργήθηκαν απλώς ως μια σειρά από βήματα, αλλά γεννήθηκαν μέσα από αφηγήσεις, βιώματα, δυσκολίες και ιστορίες ανθρώπων.

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