Πώς κατέρρευσε το σχέδιο Μοσάντ - CIA για ανατροπή ηγεσίας στο Ιράν - Η γκάφα με τον Αχμαντινετζάντ

Snapshot Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ρομάν Γκόφμαν απέλυσε δύο ανώτερους αξιωματούχους λόγω αποτυχίας στο σχέδιο ανατροπής του καθεστώτος των αγιατολάχ στο Ιράν.

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, προέβλεπε συνεργασία Μοσάντ και CIA με χερσαία κουρδική εισβολή και ισραηλινο-αμερικανική αεροπορική κάλυψη, αλλά δεν υλοποιήθηκε.

Στην επιχείρηση απελευθέρωσης του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε στο σπίτι του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την αποτυχία του σχεδίου.

Η αποτυχία του σχεδίου οδήγησε σε εσωτερικές διαμάχες στη Μοσάντ και στην απομάκρυνση των υπευθύνων χωρίς μετακίνηση σε άλλες θέσεις.

Μετά την αποτυχημένη επίθεση, ο Αχμαντινετζάντ άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες για την επιτυχία της ανατροπής του καθεστώτος. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής της Μοσάντ Ρομάν Γκόφμαν απέλυσε δύο ανώτερους αξιωματούχους της οργάνωσης επειδή απέτυχαν στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης τους για την «ανατροπή του καθεστώτος των αγιατολάχ», σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Πρόκειται για τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών και του τμήματος Ιράν της Μοσάντ. Ο πρώτος ανέλαβε καθήκοντα μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το Channel 12 ανέφερε ότι το σχέδιο παρουσιάστηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά δεν υλοποιήθηκε.

Προέβλεπε, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, την ανατροπή του καθεστώτος των Αγιατολάχ, μαζί με τις μειονότητες και άλλους Ιρανούς. Το σχέδιο απέτυχε παταγωδώς στη χειρότερη περίπτωση, και στην καλύτερη περίπτωση δεν καρποφόρησε καθόλου, αλλά αποδεικνύεται ότι όσον αφορά τον επικεφαλής της Μοσάντ, υπάρχουν ένοχοι ή υπεύθυνοι που πρέπει να πληρώσουν ένα τίμημα.

Το κανάλι 12 επικαλούμενο πηγές, κάνει λόγο για έλλειψη χημείας μεταξύ του επικεφαλής της υπηρεσίας και των δύο ανώτατων αξιωματούχων, γεγονός που ενισχύεται ότι δεν προβλέφθηκε η μετακίνησή τους σε κάποια άλλη θέση, αλλά η ολοκληρωτική απομάκρυνσή τους.

Αυτοί είναι οι αξιωματούχοι που συνέλαβαν και έγραψαν το σχέδιο για αλλαγή καθεστώτος. Αυτοί οι δύο, των οποίων η συμβολή στην ασφάλεια του κράτους είναι ανεκτίμητη, επιστρέφουν σπίτι τους.

Ο Γκόφμαν πιστεύει ότι πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για την αποτυχία του σχεδίου που μεσολάβησε για τον Πρόεδρο Τραμπ – και δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

Το σχέδιο ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν για την εφαρμογή του σχεδίου αλλαγής καθεστώτος. Το μυστικό και φιλόδοξο, όπως χαρακτηρίζεται, σχέδιο της Μοσάντ και της CIA επεδίωκε να συνδυάσει μια χερσαία εισβολή από κουρδικές δυνάμεις με μαζική ισραηλινο-αμερικανική αεροπορική κάλυψη.

Τον Μάιο, οι New York Times ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εισέλθει στον πόλεμο κατά του Ιράν με έναν πολύ συγκεκριμένο υποψήφιο για να ηγηθεί της κυβέρνησης στην Τεχεράνη: τον πρώην πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή κοντά στον πρώην πρόεδρο εξήγησαν πώς η επιχείρηση πήγε γρήγορα στραβά — από την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο πλαίσιο της επιχείρησης για την απελευθέρωσή του, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε στο σπίτι του Αχμαντινετζάντ στην Τεχεράνη προκειμένου να τον απελευθερώσει από τον κατ' οίκον περιορισμό – μια επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την έκθεση, η επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την αεροπορία είχε σκοπό να σκοτώσει τους φρουρούς που κρατούσαν τον Αχμαντινετζάντ. Επέζησε από την επίθεση, αλλά μετά το περιστατικό άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες για το σχέδιο ανατροπής του καθεστώτος.

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