Καλοκαίρι χωρίς «ανάσα»: Τι δείχνουν τα μοντέλα ECMWF και GFS για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου

Snapshot Ο καιρός στην Ελλάδα θα παραμείνει ζεστός και ξηρός με υψηλές θερμοκρασίες έως 37-39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί, φτάνοντας τα 6-8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές.

Τα μοντέλα ECMWF και GFS συμφωνούν σε σταθερό αντικυκλωνικό μοτίβο χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις ή πτώση θερμοκρασίας.

Η παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αυξάνει την επικινδυνότητα των πυρκαγιών, ειδικά σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και Πελοπόννησο.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα παραμείνει ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και τον Δεκαπενταύγουστο με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες, την απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων και την επιμονή των ισχυρών βορείων ανέμων στο Αιγαίο, στοιχείο που διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η γενική τάση των προγνωστικών μοντέλων συγκλίνει στη διατήρηση ενός σταθερού αντικυκλωνικού πεδίου πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας σε πανελλαδική κλίμακα. Αυτό μεταφράζεται σε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγράφονται στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα κινείται κατά τόπους κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά η θαλάσσια αύρα θα συγκρατεί τις μέγιστες τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 6 έως 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα για πυρκαγιές, ιδιαίτερα στην ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και περιοχές της Πελοποννήσου.

Η εικόνα από τα προγνωστικά μοντέλα

Οι τελευταίες διαθέσιμες τάσεις των αριθμητικών μοντέλων ECMWF και GFS παραμένουν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένες ως προς τη διατήρηση του θερμού και ξηρού καιρικού μοτίβου, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη μεταβολή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ή εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει πάντα στις προγνώσεις μέσης εμβέλειας, οι λεπτομέρειες για τις θερμοκρασίες και την ένταση των ανέμων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στις επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η επιμονή των βορείων ανέμων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που απαιτεί αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες, καθώς ευνοεί την ταχεία εξάπλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς εκδηλωθεί.

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