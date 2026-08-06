Nicole Kidman και Zoe Saldaña απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο - Ποιοι είναι στην παρέα τους

Στην παρέα βρισκόταν ακόμη ο Αμερικανός ηθοποιός, ράπερ και παραγωγός Omar Epps

Χρύσα Γρίβα

Nicole Kidman και Zoe Saldaña απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο - Ποιοι είναι στην παρέα τους
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  • Η Nicole Kidman και η Zoe Saldaña απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο,δευόμενες από φίλους, μεταξύ των οποίων και ο Omar Epps.
  • Η Nicole Kidman φάνηκε χαλαρή στην Ψαρρού φορώντας λευκό διχτυωτό καφτάνι και ψάθινο καπέλο, ενώ η Zoe Saldaña επέλεξε λευκό αέρινο φόρεμα.
  • Η προσωπική ζωή της Nicole Kidman απασχολεί τα μέσα, με δημοσιεύματα να αναφέρουν νέα σχέση με επιχειρηματία μετά το διαζύγιό της από τον Keith Urban.
  • Η Zoe Saldaña είναι παντρεμένη με τον Ιταλό καλλιτέχνη Marco Perego και έχουν μαζί τρία παιδιά.
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Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για προσωπικότητες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής, με ολοένα και περισσότερους αστέρες του Χόλιγουντ να επιλέγουν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες αφίξεις βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ Nicole Kidman, η οποία καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV κατά την επίσκεψή της στο Nammos Village, στην Ψαρρού.

Η 59χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη, συνοδευόμενη από μεγάλη παρέα φίλων. Ανάμεσά τους ήταν και η επίσης βραβευμένη με Όσκαρ Zoe Saldaña, μία από τις πλέον επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της. Η πρωταγωνίστρια της σειράς ταινιών Avatar εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, με την τρίτη ταινία του franchise να σημειώνει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία.

Στην παρέα βρισκόταν ακόμη ο Αμερικανός ηθοποιός, ράπερ και παραγωγός Omar Epps, γνωστός στο ευρύ κοινό από τις πολυάριθμες συμμετοχές του στην αμερικανική τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η Nicole Kidman επέλεξε για την εμφάνισή της ένα λευκό διχτυωτό καφτάνι, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο, μπεζ ψάθινη τσάντα και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ η Zoe Saldaña εμφανίστηκε με λευκό αέρινο φόρεμα, ακολουθώντας το χαλαρό καλοκαιρινό ύφος των διακοπών.

Την ίδια ώρα, η προσωπική ζωή της Nicole Kidman εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η βραβευμένη ηθοποιός φέρεται να διατηρεί νέα σχέση με γνωστό επιχειρηματία, επιλέγοντας ωστόσο να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρονται και στην περίοδο που ακολούθησε το τέλος του γάμου της με τον Keith Urban, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Η Zoe Saldaña, από την πλευρά της, είναι παντρεμένη με τον Ιταλό καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Marco Perego και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

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