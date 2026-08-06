Ρήτρα διαφυγής: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της - Επενδύσεις 1 δισ. ως το 2028

Snapshot Υποβλήθηκε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει επενδύσεις στην ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας.

Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Ρήτρα Διαφυγής επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες για στρατηγικούς τομείς χωρίς να υπολογίζονται στα ανώτατα όρια δαπανών της ΕΕ.

Οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε έργα αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Snapshot powered by AI

Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η πρωτοβουλία ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι σχετικές δαπάνες θα εξακολουθούν να προσμετρώνται τόσο στο πρωτογενές αποτέλεσμα όσο και στο δημόσιο χρέος.

Τι είναι η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής

Η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής αποτελεί έναν ευρωπαϊκό δημοσιονομικό μηχανισμό που επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες για στρατηγικούς τομείς, χωρίς αυτές να υπολογίζονται στα ανώτατα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης ρήτρας, η οποία αρχικά αφορούσε κυρίως τις αμυντικές δαπάνες, ώστε να περιλαμβάνει πλέον και επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟΟ, η υποβολή του ελληνικού αιτήματος εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πού θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, καθώς και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος.

Η εξειδίκευση των έργων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Εφόσον εγκριθεί το ελληνικό αίτημα, η χώρα θα αποκτήσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για την υλοποίηση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας στον ενεργειακό τομέα, χωρίς αυτές να επιβαρύνουν τα όρια δαπανών που θέτει το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

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