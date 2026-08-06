Ρήτρα διαφυγής: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της - Επενδύσεις 1 δισ. ως το 2028

Στόχος η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και η επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Μίλτος Τσεκούρας

Ρήτρα διαφυγής: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της - Επενδύσεις 1 δισ. ως το 2028
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υποβλήθηκε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει επενδύσεις στην ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.
  • Οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας.
  • Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
  • Η Ρήτρα Διαφυγής επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες για στρατηγικούς τομείς χωρίς να υπολογίζονται στα ανώτατα όρια δαπανών της ΕΕ.
  • Οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε έργα αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Snapshot powered by AI

Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η πρωτοβουλία ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι σχετικές δαπάνες θα εξακολουθούν να προσμετρώνται τόσο στο πρωτογενές αποτέλεσμα όσο και στο δημόσιο χρέος.

Τι είναι η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής

Η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής αποτελεί έναν ευρωπαϊκό δημοσιονομικό μηχανισμό που επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες για στρατηγικούς τομείς, χωρίς αυτές να υπολογίζονται στα ανώτατα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης ρήτρας, η οποία αρχικά αφορούσε κυρίως τις αμυντικές δαπάνες, ώστε να περιλαμβάνει πλέον και επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και επιταχύνουν την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟΟ, η υποβολή του ελληνικού αιτήματος εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πού θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, καθώς και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος.

Η εξειδίκευση των έργων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Εφόσον εγκριθεί το ελληνικό αίτημα, η χώρα θα αποκτήσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για την υλοποίηση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας στον ενεργειακό τομέα, χωρίς αυτές να επιβαρύνουν τα όρια δαπανών που θέτει το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΚΑΙΡΟΣ

Καλοκαίρι χωρίς «ανάσα»: Τι δείχνουν τα μοντέλα ECMWF και GFS για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος γύρος στην κόντρα Άδωνι - ΠΑΣΟΚ για τα «σπιτάκια»: «Η τιμή ήταν τεκμηριωμένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να λέμε όλη την αλήθεια στους πολίτες», λέει ο υπουργός Υγείας

13:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο ΠΑΟ έφερε υψηλά ποσοστά στην καλοκαιρινή αρένα

13:11ΦΑΡΜΑΚΟ

Καμία διακοπή τον Αύγουστο στην κατ' οίκον αποστολή φαρμάκων - Ευρεία σύσκεψη στον ΕΟΦ

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία ψυχολόγου στην Αργολίδα: Αποδοκίμασαν τους κατηγορούμενους Ινδούς συγγενείς του θύματος

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη - Προσωρινά υπεύθυνος, εργαζόμενη και δύο παίκτες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από την Αστυνομία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

6ος Προβλήτας ΟΛΘ: Τι σημαίνει η απόφαση ΣτΕ για την αμμοληψία στην Επανομή - Η ουσία της συζήτησης

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέταξε λαχείο που κέρδιζε €1.000.000 και το βρήκε δυο μέρες μετά ψάχνοντας σορούς από σκουπίδια

12:52ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια πρεμιέρα για τη διεθνή συμπαραγωγή «Artist Unknown* [Αγνώστου Καλλιτέχνη *]*Η Ήβη ήταν εδώ»

12:43ANNOUNCEMENTS

ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

12:26LIFESTYLE

Naked dressing: Τι είναι το αποκαλυπτικό trend της μόδας που προκαλεί... αμηχανία

12:24LIFESTYLE

Nicole Kidman και Zoe Saldaña απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο - Ποιοι είναι στην παρέα τους

12:20ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Tο «βάναυσο καλοκαίρι της Ευρώπης» - Η προσπάθειά των «27» να ελέγξουν τη μοίρα τους δοκιμάζεται απο δυνάμεις που δεν ελέγχουν

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Με επευφημίες η άφιξη του δήμαρχου Στυλίδας στα δικαστήρια Θήβας: «Είμαστε μαζί σου» - Κατηγορείται για τη megafire της Αττικοβοιωτίας

12:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρήτρα Διαφυγής: Η Ελλάδα ζητά την επέκτασή της στην ενέργεια - Επενδύσεις 1 δισ. ως το 2028

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Πολιτισμού: Τι έδειξε αυτοψία στο αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

12:09ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα myAGRO - Πώς γίνεται η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος - Το σενάριο της ηλεκτροπληξίας

11:50ΥΓΕΙΑ

Νέα ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο Λαμίας και χώρος φιλοξενίας για τους συγγενείς των ασθενών

11:48ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΣ: Κατάταξη επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 55χρονος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης και έχασε €100.000 - Γλίτωσε άλλες €50.000

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντον Τραμπ: Έδωσε 7,6 εκατ. στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την «έβγαλε» από την έπαυλή τους στη Φλόριντα

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Με επευφημίες η άφιξη του δήμαρχου Στυλίδας στα δικαστήρια Θήβας: «Είμαστε μαζί σου» - Κατηγορείται για τη megafire της Αττικοβοιωτίας

10:45WHAT THE FACT

«Αξιοθρήνητη απόφαση»: Η νέα επίσημη γλώσσα της Νέας Ζηλανδίας

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

12:24LIFESTYLE

Nicole Kidman και Zoe Saldaña απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο - Ποιοι είναι στην παρέα τους

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Χαλκιάς: Στο Α΄ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο - Από τις 10:00 το λαϊκό προσκύνημα

12:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρήτρα Διαφυγής: Η Ελλάδα ζητά την επέκτασή της στην ενέργεια - Επενδύσεις 1 δισ. ως το 2028

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Σπάνια τίγρης Αμούρ απελευθερώθηκε για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια - Δείτε βίντεο από την στιγμή που αφέθηκε ελεύθερη

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος - Το σενάριο της ηλεκτροπληξίας

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

11:48ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΣ: Κατάταξη επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις για το περιστατικό στα ΤΕΠ Νοσοκομείου Κορίνθου: «Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν»

12:26LIFESTYLE

Naked dressing: Τι είναι το αποκαλυπτικό trend της μόδας που προκαλεί... αμηχανία

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που μας έκανε να σταματήσουμε να μιλάμε για την «Οδύσσεια»

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ